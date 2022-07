Vente Flash : Oclean fracasse les prix sur la brosse à dents électrique intelligente Oclean X10

Le brossage des dents est un geste quotidien, qui selon Ameli.fr devrait être réalisé au moins deux fois par jour. Plusieurs études ont montré que la brosse à dents électrique se révélait plus efficace pour un brossage efficace. Elle retirerait en moyenne, deux fois plus de plaques dentaires qu’une brosse à dents manuelle… La plaque dentaire, rappelons-le, est à l’origine de gingivites et un brossage peu efficace favorise l’apparition de caries. Vous hésitez à choisir votre nouvelle brosse à dents électrique, nous avons peut-être trouvé la perle rare ! Oclean, cette marque qui n’en finit plus d’innover et qui vient directement concurrencer les spécialistes comme Philips ou Oral-B, lance son nouveau modèle, la Oclean X10. Découvrez ses fonctionnalités, et faites-en une alliée de vos brossages dentaires quotidiens.

Présentation de l’Oclean X10

Comme à son habitude, Oclean revient avec une brosse à dents électrique performante et abordable qui se dote d’un nouvel écran coloré plutôt agréable… La brosse à dents X10 vous est livrée avec un câble de type USB-C pour la recharger, une tête de brossage, et un support mural adhésif et magnétique. La nouvelle brosse à dents Oclean n’est plus connectée, mais est-ce vraiment une priorité ? En revanche, elle est intelligente, puisque vous pourrez effectuer vos réglages et personnaliser votre plan de brossage depuis votre écran. L’Oclean X10 se dote également d’un nouveau design beaucoup plus coloré et est désormais disponible en bleu, rose ou gris. De forme ergonomique, elle assure une bonne prise en main, même pour les « petites mains » et se contrôle via les boutons en façade. Côté étanchéité, elle est certifiée IPX7, ce qui veut évidemment dire, qu’elle ne craint absolument pas les différents rinçages, on évitera évidemment de mettre la base sous l’eau !

Les petits plus de l’Oclean X10…

Comme sur les précédents modèles de la marque, la tête de brossage est fabriquée en filaments Dupont et se présente en W, ce qui assure un brossage parfait des interstices dentaires notamment. Les têtes de brossage, qu’il est conseillé de changer tous les mois comme une brosse à dents manuelle, se trouvent très facilement sur le site officiel ou sur des sites de e-commerce. Côté moteur, il ne vous lâchera pas de sitôt et offre un brossage parfait avec un Maglev de Sonic Tech qui promet d’éliminer 20 fois plus de plaque dentaire avec 40 000 tours/minute et de manière silencieuse avec 45 db environ… Vous disposez de 5 modes de brossage en fonction de la sensibilité de vos dents, et/ou du nettoyage à réaliser :

Sensible

Polir

Nettoyer

Blanc

Massage

Chacun des modes de brossage dispose de 5 intensités ou vibrations différentes… La durée d’un brossage est de 2 minutes et la brosse à dents Oclean X10 vous alertera d’un changement de zone toutes les 30 secondes pour optimiser votre brossage. Si vous appuyez trop fort sur votre émail, vous recevrez également un signal car elle est capable d’analyser la pression et les mouvements grâce à un gyroscope à 6 axes. Sur l’écran, une fois votre brossage effectué, l’écran vous affichera un magnifique smiley si votre brossage est parfait et vous évaluera également quant à l’efficacité de votre brossage… Une fonction idéale pour les enfants qui apprendront grâce à cette brosse à dents à se brosser les dents correctement pour obtenir le petit smiley qui valide le brossage. Avec la Oclean X10, la marque revient à un rechargement classique donc filaire à la place de l’induction, mais ceci augmente grandement son autonomie puisqu’elle passe de 3h30 à près de 60 jours… Ce qui veut dire que vous n’avez nullement besoin de la charger même si vous partez trois semaines en vacances par exemple.

Caractéristiques techniques et prix de la Oclean X10 ?

Pour résumer, les principales caractéristiques techniques de la Oclean X10 se définissent ainsi :

Écran intelligent avec affichage instantané du résultat du brossage

Mode de brossage supplémentaire et commentaires par Emoji

Moteur Maglev avec 80 000 mouvements/min

5 modes de brossage

Personnalisation possible du plan de brossage

Poils en forme de diamant et de W de Dupont

Jusqu’à 60 jours d’autonomie de la batterie

Étanchéité IPX7

Les recharges

Les recharges de la brosse sont également disponibles sur le site officiel. Les dentistes recommandent de remplacer la tête de la brosse tous les trois mois.

La brosse à dents électrique intelligente est vendue au prix de 99,90€, sur le site officiel de la marque. Avec le code OCLEAN10, bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande. Vous pouvez également utiliser le code : OC20 pour obtenir 20% de réduction pour toute commande supérieure à 39$ (39€ environ)

Je profite de l’offre sur Oclean.com