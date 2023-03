« Comme une couverture de survie », ce rideau de porte isolant et magnétique est à −21 % sur ce marketplace

À l’heure où le prix de l’électricité ne cesse de s’envoler, tous les moyens sont bons pour réaliser de l’économie. Pour le cas d’un bâtiment, l’isolation est la solution la plus efficace afin de réduire les dépenses liées au chauffage et à la climatisation. Isoler une maison fait souvent penser à des travaux d’envergure et à un investissement assez important. Mais saviez-vous qu’il existait aussi d’autres moyens peu onéreux qui complétaient les isolations coûteuses ? Il s’agit du rideau isolant thermique. Cet accessoire contribue à l’amélioration du confort intérieur en évitant principalement les variations de température. Le modèle abordé dans cet article pourrait vous servir tout au long de l’année.

Pratique et facile d’installation

Le point fort de l’accessoire est la présence d’une fermeture automatique. Au niveau de l’ouverture, le rideau est effectivement bordé de bandes magnétiques. Grâce à ce système, il se referme rapidement et de manière automatique après votre passage. L’idée est non seulement de vous faciliter la vie, mais également de limiter l’éventuelle perte de chaleur depuis la porte. Autre aspect intéressant : vous n’avez pas besoin d’ouvrir le rideau avec vos mains, car il vous suffit de traverser. Concernant l’installation, l’accessoire est extrêmement facile à installer.

Il peut être accroché dans toutes les pièces de la maison : sur une porte, sur une porte-fenêtre, sur une porte principale et même sur un portail. Il doit être posé sur le cadre d’une porte via des velcros. Néanmoins, si le cadre en question est en bois, vous devrez utiliser les punaises livrées avec le rideau. L’installation se réalise en seulement quelques étapes. Dans un premier temps, il faudra fixer le velcro sur le cadre du rideau isolant en l’étalant au sol. Ensuite, vous placez l’autre bande de velcro sur le cadre de la porte. Il faut que la structure soit sèche et bien propre. Pour terminer, vous n’avez plus qu’à y coller le rideau.

Un équipement multi-usage

Le premier rôle de ce rideau isolant est de servir de barrière anti-froid. Très pratique en hiver, il contribue à maintenir la température de chauffage à l’intérieur en limitant l’entrée des courants d’air. Au cours des périodes estivales, il devient une barrière anti-chaleur qui préserve la fraîcheur d’une pièce. Le rideau isolant magnétique améliore également l’isolation phonique d’une pièce.

Cette caractéristique est due au tissu oxford qui le constitue. La matière est effectivement rembourrée en fibre de polyester. Évidemment, l’accessoire ne pourrait pas rivaliser avec les vrais isolants phoniques, mais il réduira tout de même les bruits extérieurs. Enfin, toujours grâce à son matériau de fabrication, ce rideau peut aussi servir de barrière anti-odeur. Vous pourrez ainsi l’accrocher sur la porte de la cuisine si vous voulez éviter que l’odeur de vos cuissons se propage dans toute la maison.