Vous possédez un puits dans votre jardin, et aimeriez pouvoir consommer cette eau souterraine. Même si cela est interdit à l’état brut, ce n’est pas impossible. En effet, vous pouvez obtenir le droit de consommer cette eau en la soumettant régulièrement à des analyses. Rappelons qu’en France, l’ARS est la seule autorité à délivrer le droit de consommer l’eau d’un puits. Mais combien coûte une analyse ? Quels sont les moyens existants pour faire analyser son eau de pluie, et quelles sont les substances analysées ? On va tout vous expliquer !

Combien coûte une analyse de l’eau d’un puits ?

Si vous utilisez de l’eau d’un puits pour la consommation, vous devez faire analyser cette eau. Une analyse complète, qui mesure la majorité des bactéries pouvant nuire à la santé, coûte généralement entre 150 et 200 €. Cependant, il est également possible de mesurer un seul élément spécifique tel que le fer, par exemple, à un tarif réduit de 50 à 70 €. Les entreprises d’analyse de l’eau proposent parfois des tarifs dégressifs pour les professionnels. Ainsi, il est possible de commander un grand nombre d’analyses réparties tout au long de l’année et sur plusieurs sites afin de réduire les coûts globaux de l’opération. Par ailleurs, vous pouvez trouver des kits d’analyses vendus entre 100 et 200 €. Ils comprennent le kit, les frais d’envoi et les résultats bien entendu. C’est le cas, par exemple, des kits vendus par Cbioclean et Inovalys. Vous trouverez aussi des kits d’analyses dans le réseau de pharmacies Pharmanity.

Quels sont les moyens existants pour analyser l’eau d’un puits ?

Il existe trois principales catégories de tests portatifs qui permettent de mesurer sur place la composition chimique de l’eau :

Les bandelettes de test sont de petites bandes à usage unique qui changent de couleur pour indiquer la concentration de produits chimiques spécifiques. Pour les utiliser, on trempe la bandelette en papier ou en plastique dans l’échantillon d’eau à analyser, puis on l’agite ou la place sous un flux d’eau. Après un bref délai d’attente, on compare la couleur de la bandelette à celle d’une plaquette colorimétrique et on lit la valeur correspondante. Ces kits sont enfantins à utiliser, mais ils peuvent être moins précis que d’autres méthodes, surtout si les instructions ne sont pas suivies rigoureusement.

Les kits colorimétriques sont disponibles en plusieurs variétés. Dans la plupart des cas, ils nécessitent l'ajout d'un sachet de poudre ou de quelques gouttes d'un réactif à un échantillon d'eau dans un tube en plastique réutilisable. Ensuite, le tube est placé dans un petit boîtier contenant un disque en plastique avec une échelle chromatique imprimée. En faisant tourner le disque, on recherche la couleur la plus proche de celle de l'échantillon et on lit la valeur correspondante. Ces kits sont légèrement plus complexes et plus coûteux, car ils impliquent plusieurs étapes et souvent un temps d'attente pour obtenir le résultat, mais ils offrent généralement une précision satisfaisante.

Les appareils numériques portatifs tels que des testeurs, des colorimètres ou des photomètres peuvent aussi être utilisés. Ces dispositifs légers procurent les résultats les plus précis, mais ils sont aussi plus coûteux et plus complexes à utiliser que les méthodes précédentes. Ils fonctionnent avec des piles et nécessitent une calibration. Ces appareils sont très utiles pour les techniciens effectuant des mesures sur le terrain et jouent un rôle essentiel dans les réseaux de surveillance en continu ou à distance.

Pourquoi faut-il faire analyser son eau par un laboratoire ?

Il est essentiel de réaliser régulièrement des analyses de l’eau afin de détecter toute contamination éventuelle. Un évènement de contamination peut survenir de manière sporadique et seul un test d’analyse de l’eau peut le révéler. Par conséquent, il est recommandé de faire effectuer l’analyse de votre eau par un laboratoire accrédité au moins deux fois par an pour les paramètres microbiologiques. Il est aussi conseillé de faire réaliser ces analyses au printemps et à l’automne. De plus, il est conseillé de réaliser des analyses supplémentaires lorsque vous constatez des changements soudains de goût, d’odeur ou d’apparence de l’eau, ou lorsque des modifications sont apportées au puits ou au sol environnant.

Les paramètres microbiologiques à surveiller comprennent les bactéries E. coli, les bactéries entérocoques et les coliformes totaux. Quant aux paramètres physico-chimiques, ils incluent l’arsenic, le manganèse, le baryum, les nitrates/nitrite, les chlorures, le sodium, le fer, les sulfates, les fluorures et la dureté totale fondée sur la teneur en calcium et en magnésium. Il est important de noter que l’analyse de l’eau seule ne suffit pas à garantir la qualité de l’eau de consommation. En effet, en plus des analyses recommandées, vous devez vérifier régulièrement l’état du puits et de l’installation septique, d’examiner les sources potentielles de contamination dans l’environnement du puits et de prendre les mesures correctives appropriées. La liste des laboratoires agréés pour l’analyse de l’eau est disponible sur le site de l’ANSES.