Cosmétique : comment choisir un produit de beauté non testé sur les animaux ?

Les produits cosmétiques testés sur les animaux existent encore malheureusement. Peut-être (et on l’espère) faites-vous partie de ceux qui attachent de l’importance aux traitements des animaux ? Dans la jungle des étiquettes sur les cosmétiques, il est parfois difficile de s’y retrouver.

Plusieurs labels ou indications vous assurent un produit « Vegan » ou « Cruelty Free » … Il existe une différence importante entre les deux appellations. Découvrez les secrets des étiquettes et surtout comment vous assurer d’un produit qui n’aura pas nui à quelque animal que ce soit ! Attention certaines appellations sont floues et n’assurent en rien l’absence de test sur les animaux.

Cruelty Free ou Vegan ?

Un produit cosmétique végan indique que le produit n’a pas été testé sur les animaux. Mais également, qu’il ne contient aucune substance d’origine animale. L’appellation Cruelty Free diffère sur le dernier point.

Même si le produit n’est pas testé sur les animaux, il peut contenir des matières d’origine animale : lait d’ânesse, miel ou œufs par exemple. Attention également à ces appellations… En effet, une marque peut apposer le label « vegan » ou « cruelty free » sur l’une de ses gammes, mais tester d’autres produits d’autres gammes sur les animaux. Marketing quand tu nous tiens !

Quels produits à bannir ?

Concrètement, pour qu’un produit soit vegan, il ne doit jamais contenir :

De lait ou dérivés du lait (caséine)

Des œufs (shampoing)

Du miel, de la gelée royale ou de la cire d’abeille

Des graisses animales (glycérine)

Du collagène (prélevé sur les poissons)

De la lanoline qui vient de la laine des moutons.

Du rouge carmin qui vient des cochenilles écrasées

De la kératine issue des cornes et sabots d’animaux

La liste est longue et il faut décrypter les étiquettes le plus précisément possible si vous voulez être sûr des produits que vous utilisez. Nous ne pouvons que vous conseiller de choisir une marque végan comme Avril Cosmétique, Lamazuna ou encore Weleda. Retrouvez ici, les marques végans et cruelty free (Le Petite Noisette) pour ne pas vous tromper.

Photo d’illustration YuriyZhuravov / Shutterstock