L’arbre aux papillons, une solution pour protéger et attirer ces magnifiques insectes dans nos jardins

Nous parlons souvent des abeilles, parfois des coccinelles ou des hérissons, des animaux sympathiques et utiles pour la biodiversité. Il est un autre insecte que nous aimons voir dans nos jardins : le papillon. Certains d’entre eux nous procurent une symphonie de couleurs, virevoltant sur les fleurs du jardin. Difficiles à photographier, car toujours en mouvement, ils sont un régal pour les yeux et ne procurent aucune nuisance. Pourtant, ces dernières années, il est malheureusement constaté que leur population diminue. Il est vrai que nous en apercevons de moins en moins dans nos campagnes, l’agriculture intensive et la destruction de leurs habitats étant les principales causes de leur disparition. Comment les protéger alors ? Comment les faire revenir ? On vous explique tout !

Pourquoi les papillons disparaissent progressivement ?

Une étude publiée par le ministère de la Transition écologique a dressé un constat alarmant sur la biodiversité de 2013 à 2018. En l’espace de 15 ans, la population de papillons dans les prairies européennes a été réduite de moitié. L’agriculture intensive constitue le principal facteur responsable de ce déclin, dénoncé par de nombreux experts en écologie. L’utilisation intensive de pesticides et d’herbicides entraîne une mortalité significative des insectes, détruisant ainsi les plantes dont dépendent les chenilles. De plus, la diminution des jachères aggrave la menace qui pèse sur les papillons. La modification de l’environnement est la seconde cause de leur disparition progressive.

L’urbanisation massive détruit les espaces naturels, privant les papillons de leurs habitats indispensables. Cette destruction des écosystèmes naturels contribue à leur déclin inquiétant. Enfin, une cause plus surprenante joue également un rôle dans ce déclin. Les papillons de nuit utilisent habituellement la lumière lunaire pour s’orienter. Cependant, l’introduction des lampadaires et des feux de signalisation routière perturbe leur repérage et les conduit à confondre la lumière artificielle avec celle de la Lune. Les papillons de nuit sont alors attirés par les ampoules, s’épuisent et se blessent en se brûlant.

Quels rôles jouent les papillons dans notre écosystème ?

Les papillons, comme les abeilles et les bourdons, jouent un rôle essentiel comme pollinisateurs. En parcourant les fleurs à la recherche de nectar, ils se recouvrent de pollen qu’ils dispersent tout au long de leur trajet. Les chenilles, quant à elles, jouent aussi un rôle crucial dans notre écosystème, si l’on exclut les chenilles processionnaires, considérées comme nuisibles. Bien que souvent considérées comme des dévoreuses voraces de feuilles d’arbres et d’arbustes, les chenilles augmentent en réalité le flux de lumière pénétrant dans les sous-bois, favorisant ainsi le taux de photosynthèse des arbres. De plus, elles facilitent la circulation des éléments minéraux grâce à leurs excréments riches en sels minéraux et oligoéléments. Il est donc primordial de protéger les papillons, car ils sont tout aussi importants à l’âge adulte qu’à l’étape de larve.

Comment protéger les papillons dans nos campagnes et dans nos villes ?

Le ministère de la Transition Écologique a mis en place un plan national d’action pour la sauvegarde des papillons. En tant que particulier, la première des choses à faire est de ne plus utiliser de pesticides ni herbicides évidemment, vous pouvez choisir des répulsifs naturels comme la bouillie bordelaise ou le purin d’ortie, sans danger pour les papillons. Vous pouvez également leur proposer le gîte en installant de petits abris à papillons, à suspendre et à orienter vers l’est. Enfin, vous pouvez planter des prairies fleuries, largement répandues dans toutes les jardineries. Vous trouverez ce type de mélange sur Castorama, Amazon ou Leroy Merlin, et c’est pile le moment de les semer pour l’année prochaine ! Dernière astuce que nous vous proposons de découvrir : l’arbre aux papillons bien sûr !

L’arbre aux papillons, une excellente idée pour les protéger

Originaire de Chine, l’arbre aux papillons, également connu sous le nom de buddléia de David, rend hommage au révérend et botaniste britannique Adam Buddle, qui a marqué les XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Cet arbuste ornemental et mellifère présente un feuillage caduc opposé, d’un vert foncé sur la partie supérieure et gris sur la partie inférieure, appartenant à la famille des Buddlejaceae. Pouvant atteindre jusqu’à cinq mètres de hauteur, il s’épanouit dans différents types de sols et s’accommode d’un emplacement ensoleillé ou à mi-ombre.

Sa floraison estivale enchante par ses fleurs en corolle à tube long, aux nuances bleutées ou roses, diffusant un parfum délicat. Après cette étape de floraison, l’arbre aux papillons produit des fruits sous forme de boules marron regroupées en grappes, renfermant de précieuses graines. D’autres espèces comme le céanothe repens, le genêt rouge, le callistemon Hot Pink ou le caryopteris oiseau bleu sont de formidables aimants à papillon. Mais le plus connu, et l’un des plus jolis aussi, reste le Buddléia. De plus, il vous offrira de jolis clichés de papillons, que vous pourrez identifier grâce à l’application Papillonline.

