Une association francilienne recycle déjà plus de 55 000 jouets par an

La récupération et le recyclage sont dans l’air du temps et on ne va pas s’en plaindre. Faire du neuf avec de l’ancien permet de ne plus jeter des choses qui pourraient encore servir. Il existe un domaine dans lequel nous pensons peu à recycler : le jouet pour enfant. Recycler un jouet, c’est le donner, quand il est encore en bon état, le déposer dans les bacs des magasins qui les récoltent… Mais qu’en est-il du recyclage des jouets qui sont bons pour la casse ?

L’association Rejoué, implantée depuis 10 ans en Île-de-France rénove et remet en circulation des jouets usagés. Mais recycler des jouets n’est pas la seule préoccupation de cette association puisqu’elle accompagne également des personnes vers l’emploi durable et l’inclusion sociale. Présentation.

Rejoué c’est quoi ?

Rejoué collecte les jouets, jeux et livres lors de collectes dédiée, mais également auprès des entreprises. Les jouets sont ensuite triés, nettoyés et complétés dans le respect des normes en vigueur. Tout le processus de recyclage se fait de manière totalement écologique. Les jouets restaurés sont parfois revendus à des structures de l’enfance (crèches, centres de loisirs) ou offerts à des enfants via les entreprises partenaires.

Chaque salarié de l’association est accompagné individuellement pour un retour à l’emploi durable. L’emploi à l’association permet d’acquérir des compétences transférables pour un retour à l’emploi ensuite. L’association, fondée par Claire Tournefier emploi aujourd’hui une quarantaine de personnes en rupture professionnelle… Et les aide à retrouver un emploi pérenne par la suite.

55000 jouets recyclés en 2020

Selon le Ministère de l’écologie, 120 000 tonnes de jouets pour enfants sont jetées par an. Une loi nommée REP basé sur le principe du « pollueur payeur » devrait être mise en place dès le 1er janvier 2022. Ces nouvelles directives devraient favoriser le recyclage et le réemploi des jouets en fin de vie. Rejoué recycle actuellement 55000 jouets par an environ. Une boutique située 140 rue du Château (Paris 14ème) revend les jouets recyclés par l’association. Deux autres points de vente existent à Villejuif (94) et Paris 10ème. Il existe d’autres points de vente en France que vous pouvez retrouver ici.

Comment donner vos jouets à l’association ?

Pour le moment, les dons se font sur place à Vitry-Sur-Seine (94) ou Villejuif (94). Avant de donner des jouets il faudra vous assurer que le jouet soit complet, qu’il comporte le logo « CE » et qu’il fonctionne évidemment. L’association ne reprend pas les jouets cassés ou trop abîmés ni les jouets promotionnels (type jouets obtenus dans les menus de fast-food par exemple).Tous les jouets qui respectent ces critères peuvent être cédés à l’association Rejoué. Cependant les coffrets de loisirs créatifs devront, eux, être neufs.

D’autres initiatives pour le recyclage des jouets

En Mai dernier, le groupe Mattel dévoilait son programme de recyclage pour les jouets Barbie, Mega ou Matchbox. La marque Hasbro recycle également les jouets de sa marque via la plateforme Terracycle. Gardons à l’esprit que la plupart des jouets sont fabriqués en plastique ! Et c’est évidemment ce plastique qui pollue notre Planète et nos océans chaque jour un peu plus. Certaines marques comme Wesco, Green Toys ou même Mattel avec ses « Barbie aime l’océan » s’engagent peu à peu dans le plastique recyclé… Mais des millions de jouets sur le marché finissent à la poubelle, alors qu’ils pourraient encore servir à quelques enfants…