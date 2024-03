Vous taillez vos haies à la mi-mars ? Vous vous exposez alors à un énorme amende !

Quand l’hiver dernier est arrivé, vous saviez que vos thuyas, vos lauriers roses et autres buis ornementaux avaient besoin d’une petite taille ! Mais, vous avez eu la flemme de tailler vos haies, le temps ne s’y prêtait pas et vous vous êtes dit que cela attendrait le printemps ! Certes, la taille des haies au printemps peut être judicieux, pour aider les végétaux à repousser, et à se renforcer. Pourtant, ce geste que l’on fait tous, ou presque, au printemps, doit impérativement être réalisé avant le 15 mars de chaque année. Cette règle n’est pas nationale, mais peut différer en fonction des régions. Et, si vous ne la respectiez pas, cela pourrait vous coûter très cher, notamment si la Ligue de Protection des Oiseaux, constatait les faits. Décryptage.

Que dit la loi au sujet de la taille des haies ?

Aucune loi nationale ne vient encadrer la taille des haies pour les communes ou les particuliers. Parfois, c’est donc une question de bon sens, ou de conscience écologique, comme nous vous l’expliquerons ensuite. Mais, de temps en temps, une loi locale existe, comme ici dans le département de l’Oise, par exemple. Cet arrêté préfectoral explique la chose suivante : « les travaux sur les haies sont interdits durant la période de nidification des oiseaux qui s’étend du 15 mars au 31 juillet pour les particuliers et collectivités ». C’est donc très clair : vous ne pouvez pas couper vos haies entre ces deux dates précises… Si vous avez une taille de haies à réaliser, ce sera en conséquence à partir du 1ᵉʳ août prochain, vous en serez quittes pour avoir un peu plus de végétaux à évacuer. Vérifiez bien les dates déterminées dans votre département ou renseignez-vous en mairie, car cela pourrait vous coûter très cher !

Pourquoi ces interdictions de tailler les haies dans certains départements ?

Que les choses soient claires, ce n’est pas pour vous pourrir la vie, ou pour faire entrer de l’argent dans les caisses de l’État ! La raison est écologique, évidemment, et lié au bien-être animal ! Juste avant la date butoir du printemps, commence la nidification des oiseaux, et vos haies leur procurent un habitat idyllique. D’ailleurs, pour les agriculteurs, l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales leur interdit de tailler les haies du 1ᵉʳ avril au 30 juillet. Cette loi concerne donc les agriculteurs, et certains départements s’y réfèrent pour l’interdire aussi aux particuliers. Une décision soutenue par la Ligue de Protection des Oiseaux, qui recommande d’appliquer ces mêmes interdictions pour les particuliers.

Que risquez-vous de tailler les haies sur une période interdite ?

Si vous vivez dans un département n’ayant pas pris de mesures locales, vous ne risquez évidemment pas grand-chose ! En revanche, si nous reprenons notre exemple du département de l’Oise, nous pouvons vous assurer qu’attendre le 1ᵉʳ août est une excellente idée. En effet, si l’infraction est constatée par les forces de l’ordre, ou un agent assermenté, vous risquez une amende de 150 000 € et une peine d’emprisonnement de 3 ans. Cette amende vous serait alors dressée pour « atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et pour destruction de leur habitat ». Un conseil : laissez vos haies pousser et les oiseaux en paix, c’est beaucoup moins risqué ! La taille des haies est-elle encadrée dans votre département ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .