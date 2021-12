L’histoire des céréales cornflakes, cette invention accidentelle

Nous avons tous déjà consommé des céréales. Que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le gouter, beaucoup d’enfants en raffolent. Qu’elles soient chocolatées, fruitées, natures ou encore colorées, les céréales existent pour tous les goûts ! Mais saviez-vous comment ont été inventées les cornflakes ? Eh bien il semblerait que ce soit le résultat d’un pur accident du Dr John Harvey Kellogg !

Pourquoi les cornflakes ont-ils été inventés ?

Véritables alliées de notre petit-déjeuner, ces céréales ont été inventées par le Dr John Harvey Kellogg en 1894; celles que nous connaissons aujourd’hui sont sucrées et pleines de colorants. Mais au départ, elles ont été inventées afin de rendre l’alimentation des Américains beaucoup plus saine.

En effet, au XIXe siècle, les Américains ont été touchés par une indigestion nationale. La raison de cette indigestion n’est autre que le mode d’alimentation du pays dans les années 1850. A cette époque, leurs petits-déjeuners se composaient la plupart du temps de pâtisseries, beignets, charcuteries ou encore de poulets bouillis.

Pour le Dr John Harvey Kellogg, il était donc nécessaire de changer ce mode d’alimentation et de créer quelque chose de plus sain et de plus digestif pour le petit-déjeuner…

Les cornflakes, inventés par pur accident

Bien qu’elles connaissent un réel succès aujourd’hui, les céréales n’étaient pas vraiment ce à quoi s’attendait le Dr John Harvey Kellogg. Au départ, celui-ci voulait simplement faire du granola.

Le granola se compose de farine, d’avoine et de semoule de maïs cuit deux fois à haute température afin de rendre le mélange plus digestif. Cependant, après avoir cuit ce fameux granola, le Dr Kellogg l’a laissé reposer à l’air libre durant une nuit entière. Lorsqu’il voulut l’aplatir avec un rouleau, il fut stupéfait: la pâte se cassait en petit morceaux ressemblant à des flocons. Les cornflakes étaient nés !

A la suite de cet accident culinaire, plusieurs expérimentations avec d’autres céréales ont été effectuées. Cependant, le maïs était la céréale la mieux adaptée à cette nouvelle recette.

L’invention des cornflakes : une histoire de famille

Bien que cette recette soit un pur accident culinaire, certains hommes d’affaires ont tout de suite compris que les cornflakes allaient connaître un franc succès. Et c’est à ce moment que le Dr Kellogg rencontra certains problèmes. En effet, à la suite de son invention, bon nombre d’autres hommes d’affaires ont recréé son propre produit.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, son propre frère, William Kellogg, est l’un d’entre eux. Celui-ci souhaitait améliorer le goût des cornflakes en y ajoutant du sucre. Mais cette recette changeait tout, et surtout le but de départ, puisque les cornflakes ont été créés pour un petit-déjeuner plus sain.

Malheureusement pour le Dr Kellogg, son propre frère a acheté les droits de la recette et a créé la Battle Creek Toasted Corn Flake Company en 1906. Après le rachat de la recette, celle-ci a été modifiée. Du sucre, du sel ainsi que du malt ont été ajoutés à la recette de base. Puis les Corn Flakes de Kellogg’s tels que nous les connaissons aujourd’hui sont arrivés sur le marché…