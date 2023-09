Agawa ADK26 (re)invente la hache avec un manche en deux parties très ingénieux

C’est sans aucun doute le genre d’objet que personne n’a jamais réclamé. Pourtant, l’Agawa Gear ADK26 rencontre un succès remarquable sur Kickstarter. Preuve que le concept intéresse un grand nombre de personnes. Effectivement, il s’agit d’une hachette qui, par le biais d’une rallonge qui se fixe sur son manche, peut également faire office de hache… De quoi vous donner la possibilité de sculpter, de dégager un sentier ou encore de fendre des bûches quand cela est nécessaire.

Créée par une entreprise canadienne

Basée au Canada, Agawa Gear est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’outils de haute qualité conçus pour un usage en plein air. Son catalogue comprend une large variété de produits s’adressant aussi bien aux bricoleurs qu’aux amateurs d’aventures à ciel ouvert. Sa « Camp Saw » est, par exemple, une scie innovante largement convoitée par sa conception et de son ingénierie. Avec l’ADK26, le fabricant place la barre encore plus haut en proposant un outil aussi pratique qu’efficace.

Une lame de style scandinave

Cette hachette est dotée d’une extension de poignée qui la transforme en hache. Grâce à son système de raccord assez simple, la conversion se fait en quelques secondes. Et du fait de sa modularité, l’Agawa Gear ADK26 peut être transportée facilement. D’ailleurs, le fabricant l’a équipé d’un étui prévu à cet effet. On notera aussi que la lame de l’outil adopte un style scandinave. L’ADK26 promet d’être moins vulnérable à la rouille grâce à sa tête en acier au carbone 5 160 forgé et trempé, qui bénéficie en plus d’une finition oxyde noire.

Robuste en dépit de sa taille

L’extrémité arrière de la tête peut également faire office de marteau. Dans l’ensemble, l’ADK26 pèse environ 1,1 kg. Sa poignée est en nylon renforcé de fibres de verre, modifié par impact. En mode hachette, l’outil fait environ 36 cm de long et lorsque la rallonge est utilisée, sa longueur totale atteint 66 cm. Les deux manches sont reliées par deux clips de fil à ressort en acier inoxydable qui peuvent résister à une force de traction de plus de 680 kg. De plus, elles ne dévient que d’environ 19 mm lorsqu’elles sont soumises à une force de 227 kg.

Comme indiqué plus haut, l’ADK26 fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter. Au moment où nous rédigeons cet article, elle a déjà accumulé 43 664 $ sur un objectif de 9 $. Moyennant la somme de 229 $ canadiens, soit à peu près 156 €, l’entreprise s’engage à fournir au client un kit complet (hachette + rallonge + étui de rangement). La livraison est prévue pour décembre prochain. Plus d’informations : agawagear.com / kickstarter.com.

