« Bienvenu dans le futur », la start-up Japet dévoile un impressionnant exosquelette motorisé

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail constituent un vrai fléau. Ces maladies peuvent impacter négativement la productivité, la compétitivité et l’image de marque des entreprises. Bref, elles coûtent cher à l’économie. En France, les TMS et les lombalgies font perdre chaque année plus d’un million de jours de travail. Des pertes qui se chiffrent à plus d’un milliard d’euros. C’est en partant de ce constat qu’Antoine Noël, Amélie Blondeaux et Damien Bratic ont co-fondé en 2016, la startup Japet Medical. Leur collaboration a débouché sur la création d’un produit révolutionnaire baptisé Japet.W+. Il s’agit d’un exosquelette motorisé conçu pour améliorer le confort au travail des personnes soumises à des tâches nécessitant des efforts physiques accrus.

Prévenir les TMS et les lombalgies

Japet commercialise sa solution innovante depuis 2019. Celle-ci est le fruit de près de trois années de R&D basée sur le concept de la Wearable Medecine. La jeune entreprise française implantée à Loos, dans les Hauts-de-France, ne compte toutefois pas en rester là. Elle prévoit d’intensifier ses capacités en matière de recherche et développement afin de concevoir des produits encore plus innovants. Concernant le Japet.W+ en particulier, l’exosquelette promet d’être efficace dans la prévention des troubles musco-squelettiques liés au travail ainsi que des lombalgies. Grâce à sa conception ingénieuse, il soulage non seulement les douleurs, mais limite aussi les effets du port de charges sur la colonne vertébrale. En bref, il aide à prévenir le mal de dos chez les travailleurs en réduisant le stress musculaire.

Une technologie 100 % française

Par ailleurs, le Japet.W+ a été conçu pour être en mesure de sécuriser les gestes et postures sans pour autant créer une entrave à la mobilité des membres et aux activités musculaires. D’une manière générale, nous pouvons dire que cette technologie 100 % française vise à réduire la pénibilité au travail tout en garantissant le confort du porteur. Depuis son lancement, l’exosquelette motorisé s’est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires. Parmi les clients de Japet figurent des entreprises de renoms telles que SNCF, Valeo, Herta et Engie.

D’autres produits pour atténuer le stress musculaire

Le Japet.W+ est considéré comme un dispositif médical. Voilà pourquoi son créateur a mis en place une stratégie d’accompagnement dont le but est de s’assurer d’une bonne utilisation par le client. Japet assiste ce dernier sur l’ensemble de la chaîne de valeur, allant de l’évaluation des besoins à l’intégration de la solution, sans oublier la formation. En plus de ce modèle, le fabricant propose des exosquelettes dits passifs. Ceux-ci portent les noms de Plum’ et Moon. Le premier a pour rôle d’éviter la fatigue occasionnée par les tâches effectuées avec les bras en l’air.

Le dernier, quant à lui, est un appui-tête conçu pour les personnes qui travaillent avec la tête en l’air. Pour l’heure, ces produits ciblent principalement le marché français, mais Japet Medical a des ambitions internationales. L’entreprise prévoit notamment de commercialiser ses produits à l’étranger à compter de 2025. Plus d’infos : japet.eu. Que pensez-vous de cette innovation Française ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .