Bumpair : cet étonnant casque de vélo gonflable tient dans un petit sac quand il est replié

En France, le port du casque, pour les cyclistes, n’est obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans. Au-delà de cet âge, il est seulement fortement recommandé. De nombreux cyclistes préfèrent l’utiliser et c’est plutôt une bonne nouvelle lorsque l’on sait que 226 cyclistes ont trouvé la mort en 2021, soit 39 de plus qu’en 2019, 48 de plus qu’en 2020. Cette hausse se traduit probablement par l’engouement des Français pour le vélo, qu’il soit classique ou électrique… A Strasbourg, après trois années de recherches, le casque de vélo gonflable Bumpair vient d’être sélectionné pour le Prix innovation de la sécurité routière… Commercialisé depuis peu, il pourrait bien sauver des vies. Présentation.

Pourquoi ce casque ?

Le casque Bumpair est un outil de protection classique pour les cyclistes. Sa différence vient du fait qu’il est gonflable, réduisant par la même occasion l’encombrement d’un casque classique. Ce casque innovant se gonfle et se dégonfle tout en continuant d’assurer sa fonction première : la sécurité des cyclistes. Les trois fondateurs de Bumpair sont eux-mêmes cyclistes, et ils ont malheureusement constaté que de nombreux cyclistes ne portaient pas de casque à cause de son encombrement… Effectivement, les casques coqués sont difficiles à ranger !

La problématique de l’encombrement résolue

Selon Thomas Pandraud, CEO de Bumper : « L’encombrement, c’est la principale problématique du casque ». Ce qui fait que de nombreux cyclistes ne prennent pas leurs casques, faute de savoir où le ranger… L’idée d’un casque gonflable apparaît en 2018 pour réduire cet encombrement sans rogner sur la sécurité. Les trois fondateurs, ingénieurs, développent alors un prototype de casque qui sera remanié près de 1000 fois avant d’arriver au produit final… Ce casque ne peut pas se gonfler à la bouche, mais uniquement grâce à une petite pompe.

Et finalement le Bumpair c’est quoi ?

Après les nombreux tests effectués, Bumpair met finalement au point un casque gonflable qui se range dans une pochette, encore plus efficace que les casques classiques. Puisque le casque se gonfle, il est donc « souple » et fait office d’airbag qui amortit encore plus les chocs auxquels peuvent être confrontés les cyclistes. La pompe vendue avec le casque permet de le gonfler en quelques secondes et de partir en toute sécurité… Une fois le vélo garé, le casque retourne dans sa pochette et se glisse dans un sac à dos.

Quel est le prix de casque ?

Le projet a été salué par la sécurité routière, et les fondateurs espèrent que l’usage du casque va se généraliser chez les cyclistes et renforcer leur sécurité. Le casque Bumpair est actuellement en précommande au prix de 255€ et sera livré dès juillet prochain. Certains diront que ce casque est très cher, ce qui n’est pas faux, mais les créateurs expliquent que l’innovation et la technologie ont un coût, car ils utilisent au maximum des produits français pour fabriquer le casque… Lorsque la production augmentera, Bumpair fait la promesse que le prix baissera… Mais la sécurité et finalement la vie, ont-elles un coût ? Pour acheter le Bumpair, ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site de la marque bumpair.co