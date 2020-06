Ce pot hydroponique et sans terre vient de lever plus de 3 millions de dollars sur Kickstarter

L’avenir de notre planète tient sur un fil. Les effets de la pollution et de la destruction massive de la végétation se font effectivement ressentir un peu plus chaque année. Les conséquences sont sans pareil : réchauffement climatique, diminution des ressources, croissance des maladies, etc.

La plantation d’arbres et de plantes est probablement la meilleure solution pour redresser la situation. Seulement, tout le monde n’a pas la main verte. Pour nous faciliter les choses, l’entreprise Adama Design a créé un pot de fleurs permettant de faire pousser des plantes sans terre. Baptisé « Terraplanter », cette invention pourrait révolutionner la culture de plantes d’intérieur.

Le pot a été conçu de façon à s’adapter à n’importe quel espace de vie intérieur. Comment ça marche ? Fabriqué à partir d’un matériau en céramique solide, mais poreux entièrement naturel et réutilisable, il agit comme une banque d’eau. L’eau stockée est ensuite diffusée lentement vers l’extérieur pour que les plantes puissent l’absorber.

Le fruit de trois années de recherches

Le sous-arrosage et le sur-arrosage sont les principaux facteurs pouvant nuire au bon développement d’une plante d’intérieur. Heureusement, terraplanter diffuse automatiquement la bonne quantité d’eau permettant à la plante de se développer normalement.

Il faut toutefois savoir que la conception de ce dernier n’a pas été de tout repos. Eran Zahri, le principal concepteur du pot à l’envers a expliqué qu’il a fallu trois longues années de recherches ainsi que de nombreux essais avec différents matériaux pour arriver à ce résultat.

Crédit photo : Terraplanter

Pour le créer, l’équipe de conception s’est inspirée de la façon dont les plantes poussent dans les forêts tropicales. Dans cet environnement, les racines sont notamment exposées au-dessus du sol et s’accrochent à une structure humide pour avoir de l’eau, tout en étant contact avec l’air.

Le projet est sur Kickstarter

Pour financer le projet, ses concepteurs ont lancé une campagne sur Kickstarter. Si l’entreprise cherchait initialement à collecter 20 000 dollars, terraplanter a collecté plus de 3 000 000 dollars grâce à la contribution de plus de 30 000 personnes. Ainsi, Adama Design pourra livrer le produit en masse d’ici le mois d’octobre 2020.

Crédit photo : Terraplanter

Notons que le produit n’intègre pas des graines ou d’autres produits spécifiques. Ainsi, vous pourrez acheter les graines de votre choix au marché local. Il vous suffira ensuite de les répartir sur la surface extérieure du pot. Les concepteurs de terraplanter précisent également qu’il est impossible de faire pousser certaines plantes telles que le sarrasin, le cresson ou encore le sinapsis avec leur pot inversé. En revanche, il permettrait à de nombreuses plantes d’intérieur, généralement originaires des régions humides et forêts tropicales, comme les orchidées, les bégonias et les hoyas de se développer sans problème.