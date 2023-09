Cette entreprise a inventé un kit permettant de construire soi-même sa mini caravane « Teardrop »

Les caravanes larmes ou « teardrop » connaissent un regain de popularité. Apparu pour la première dans les années 30, ce design intéresse justement les amateurs de camping pour son caractère rétro. Et c’est visiblement aussi pour cette raison que les designers de chez CLC Boats ont imaginé le kit Teardrop Camper. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un kit qui permet à tout un chacun de construire sa propre caravane… en bois. Zoom sur cette invention qui nous vient des États-Unis.

Un kit imaginé par une entreprise de construction navale

Chesapeake Light Craft est implantée à Annapolis, c’est-à-dire dans la capitale de l’État du Maryland. Ayant été fondée au début des années 90, l’entreprise se spécialise dans la fabrication de bateaux en bois. Elle vend aussi des kits permettant aux clients de construire leurs propres embarcations dans un tel matériau. CLC Boats s’est appuyée sur sa réputation et son savoir-faire dans ce domaine pour lancer le kit Teardrop Camper. En effet, il existerait des points communs entre la construction navale et celle d’une caravane en forme de larme.

Une caravane compacte et élégante

Le kit que l’entreprise propose aux acheteurs contient des composants préfabriqués que n’importe qui pourrait assembler en se munissant d’outils basiques. Il convient de souligner au passage que la remorque n’est pas incluse dans l’offre. CLC boats affirme cependant que son produit peut s’adapter à la quasi-totalité des plateformes remorquables de petite taille disponibles sur le marché. En effet, le Teardrop Camper mise sur sa compacité et son élégance. Avec sa capacité interne pensée pour accueillir deux personnes, la caravane peut être tractée par une petite voiture, à l’instar d’une Mini Cooper.

Une large possibilité de personnalisation

La carrosserie de la mini remorque est en contreplaqué marin Okoumé façonné au CNC. Elle est dotée de plusieurs ouvertures pour permettre à la lumière naturelle de pénétrer à l’intérieur et pour faciliter l’aération. Il y a des portes sur les côtés gauche et droit. Le constructeur a même imaginé la possibilité d’intégrer un porte-bagage sur le toit. À l’arrière, le Teardrop Camper propose quelques rangements ainsi qu’un espace pour cuisiner. CLC a prévu plusieurs options, donnant au client la possibilité de personnaliser sa caravane à volonté. Le prix varie ainsi en fonction de l’offre choisie. Néanmoins, le kit de base coûte actuellement 3 465 $ (environ 3 200 €). Plus d’infos : clcboats.com.

