L’impression 3D est une invention qui a révolutionné le monde. Les premiers essais ont été réalisés à la fin des années 1960 au Battelle Memorial Institute de Colombus (États-Unis), pour créer des objets solides avec des photopolymères. Il faudra attendre 1980 et l’inventeur Hideo Kodama pour créer l’ancêtre de la stéréolithographie. Quant au premier brevet en la matière, il est déposé en 1984 par trois Français : Jean-Claude André, Olivier de Witte et Alain le Méhauté pour Cilas Alcatel. Depuis sa création, l’impression 3D s’est grandement développée, notamment dans le domaine de la construction de bâtiments. Du côté de Houston aux États-Unis, la première maison à deux étages et imprimée en 3D est en cours de construction. Découverte.

Une maison à deux étages en 3D vraiment ?

L’annonce nous vient de la société de design Hannah, de l’entrepreneur CIVE et des équipes de Peri 3D Construction. Depuis quelques mois, ils se sont lancé le défi de construire une maison familiale sur deux étages, en béton 3D sur ossature bois à Houston, au Texas. Pour réussir ce chantier colossal, ils se sont équipés d’une imprimante 3D monstrueuse de 12 t, capable de construire cette maison de 370 m² de surface habitable. Selon les informations fournies par le constructeur, la maison sera construite en 330 h seulement pour imprimer cette grande maison.

Comment vont-ils imprimer cette maison ?

L’impressionnante imprimante 3D COBOD imprimera les murs et cloisons directement sur site, mais les autres éléments tels qu’escaliers ou espaces fonctionnels seront imprimés à part. Ils seront ensuite insérés dans la structure et reliés à la charpente en bois. Construire une maison en impression 3D n’est pas nouveau et d’autres entreprises sont spécialisées dans ce domaine.

Cependant, les maisons déjà imprimées étaient de plain-pied. L’ajout d’un second étage fait de cette maison la première en ce genre et demande quelques exigences supplémentaires aux constructeurs. La maison, qui devrait disposer de trois chambres, est aujourd’hui construite en partie et devrait accueillir ses propriétaires qui souhaitent conserver l’anonymat dans quelques semaines. Avec ses deux étages, la maison de Houston sera une pionnière dans ce secteur. En y regardant de plus près, les murs ressemblent un peu à de la pâte à tartiner.

Quels défis pour une maison telle que celle-ci ?

Pour les trois partenaires de cette construction, l’impression 3D est une réponse à la prévention de catastrophes naturelles. Ce nouveau mode de construction présente l’avantage de produire des maisons très solides, construites en quelques jours, voire quelques heures. De plus, l’impression en béton 3D est une solution pour faire face à la pénurie de main d’œuvre qui touche le secteur de la construction traditionnelle. Alors que les États-Unis sont souvent touchés par des ouragans ou des cyclones de plus en plus intenses, les constructions actuelles ne sont plus assez résistantes. Le béton 3D serait l’une des matières les plus résistantes à ce genre d’événements météorologiques. Enfin, les constructions de ce style pourraient aussi apporter une réponse concrète à la crise du logement qui touche le pays et fournir une solution d’hébergement aux sans-abris. L’impression 3D a de l’avenir, c’est certain !