Vela 9, l’invention d’une étonnante éolienne portable et pliable de 20 W imprimée en 3D

L’amélioration de la conception des éoliennes est essentielle pour favoriser l’exploitation du vent comme source d’énergie pour faire fonctionner nos appareils électriques. En Italie, des ingénieurs de l’École polytechnique de Milan ont uni leurs forces pour mettre au point une éolienne portable qui arbore une conception pliable et durable. Grâce à son design innovant, la Vela 9 a déjà remporté deux prix, notamment dans le cadre de l’IF Design Students Award 2024 et du Milano Design Week (MDW) 2024. Avec cette machine innovante, Giovanni Marconetti et ses collègues veulent permettre à tout un chacun d’exploiter l’énergie cinétique du vent pour produire de l’électricité verte à moindre coût.

Peu encombrante et légère

La Vela 9 est une éolienne assez petite. D’ailleurs, sa puissance de sortie maximale est de seulement 20 watts. En dépit de cette capacité limitée, elle promet d’être respectueuse de l’environnement et facile à déployer et à transporter. En effet, en plus d’être compacte, elle est légère. L’ensemble de la structure fait seulement 51,5 × 7,5 cm en mode plié. En parlant de volet mécanique, sachez que la turbine se compose de plusieurs éléments fabriqués à partir de fibre de carbone. Les pales, elles, sont en tissu recyclé. À ce propos, l’équipe affirme avoir utilisé des tissus recyclés provenant de voiles nautiques mises au rebut.

Une mini-éolienne imprimée en 3D

Il est clair qu’avec cette machine de nouvelle génération, les membres de l’École polytechnique de Milan cherchent à déployer sur le marché une solution qui pourrait aider à démocratiser l’utilisation de l’énergie éolienne. De plus, ils estiment que l’approche adoptée favorise la réduction des déchets. Pour parvenir à la version finale du produit, les universitaires ont dû traverser huit étapes de prototypage.

Pour faciliter la fabrication et réduire les coûts, ils ont eu recours à l’impression en 3D. D’après ses concepteurs, la Vela 9 possède des avantages uniques par rapport aux dispositifs de production d’énergie renouvelable existants.

Des modèles plus puissants en préparation

Parmi ces atouts que possède la Vela 9, les ingénieurs italiens soulignent la possibilité pour la mini-éolienne de fonctionner 24 h/24 et 7 j/7. Ce qui n’est pas le cas des panneaux solaires qui ont besoin de la lumière du Soleil pour produire de l’électricité. Grâce à sa conception pliable et légère, le nouveau générateur est plus pratique que la plupart des éoliennes portables disponibles à ce jour sur le marché. À cela s’ajoute une adaptabilité exceptionnelle aux environnements ruraux et urbains.

À noter que le groupe de recherche italien derrière le projet prévoit de mettre au point des versions plus puissantes afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Plus d'infos : jamesdysonaward.org.