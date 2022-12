Ces dernières années, le plastique a commencé à devenir un problème de taille pour l’environnement. Chaque année, une quantité énorme de déchets en plastique se retrouve dans les océans et dans les nombreuses décharges du monde. Cela constitue une menace non négligeable pour les écosystèmes marins et terrestres. Même si elles ne sont pas les seules causes de ce problème, les pailles en plastique ont un rôle à jouer dans l’histoire, notamment à cause de leur usage unique et de leur utilisation éphémère. Le souci, c’est que les produits en plastique mettent environ un millier d’années à se dégrader. Pour contribuer à la lutte contre la pollution causée par les déchets en plastique, l’équipe de The Ice Guys a innové en fabriquant des pailles en glace, faites dans des moules en silicone.

Les alternatives à la paille en plastique

Depuis quelques années, de nombreux pays ont interdit l’utilisation des pailles en plastique à usage unique, pour ne citer que le Canada et les pays de l’Union européenne. Toutefois, les grandes entreprises telles que Nestlé et McDonald’s se sont engagées à bientôt les éliminer de leur service. Il existe déjà des matériaux alternatifs pour remplacer le plastique dans la fabrication de paille. Le silicone, l’acier inoxydable ou encore l’aluminium constituent des alternatives intéressantes, mais elles ont l’inconvénient d’affecter le goût de la boisson et d’être difficiles à nettoyer. Quant aux pailles en papier ou en carton, elles peuvent devenir détrempées et molles en seulement quelques minutes.

La paille en glace inventée par The Ice Guys

L’Ice Straw est une solution simple et innovante qui ne laisse aucun déchet après utilisation. Faite entièrement de glace, elle permet également de rafraîchir la boisson. Elle dure suffisamment longtemps pour que l’on puisse tranquillement terminer cette dernière. Cette paille écologique est fabriquée grâce à un moule en silicone réutilisable. Il suffit de remplir le moule avec de l’eau et de le mettre au congélateur pendant 30 à 45 min.

Une simple pression permettra ensuite de faire sortir la paille du moule. De plus, il existe trois tailles différentes de moule à utiliser selon le type de boisson. Le type Classique mesure 22 cm de long avec un trou de 5 mm de diamètre. Le type Cocktail a une longueur de 14 cm avec un trou de 5 mm de diamètre. Le type Boba, avec son trou de 12 mm de diamètre et sa longueur de 22 cm, est une version plus large du Classique. Il est idéal pour aspirer les perles d’un thé à bulles. Selon les inventeurs de l’Ice Straw, il est aussi possible de remplacer l’eau avec du jus, des boissons gazeuses ou tout autre liquide comestible pour fabriquer la paille de glace.

Une campagne réussie sur Kickstarter

Pour financer leur projet, The Ice Guys recherche actuellement un financement sur Kickstarter. Jusqu’à présent, environ un mois avant la fin de la campagne, l’équipe a déjà recueilli plus de sept fois leur objectif de départ de 5 000 $. Pour ceux que cela intéresse, les moules sont disponibles à un prix de 19 $ l’unité pour toutes les tailles, et de 39 $ le pack de trois pièces. Les livraisons commenceront en mai 2023.