Chill Ride : une start-up toulousaine invente la première climatisation réversible pour les motards

Quelles que soient les conditions météorologiques, un motard conscient des dangers de la route, se doit d’être équipé d’un casque, de gants, de bottes, et d’un blouson de moto… Non, on ne pratique pas la moto en tong et en t-shirt, et même par 40°C de température ! Il faut bien avouer que cela tient chaud, très chaud, mais il en va de la sécurité, voire de la vie des motards… Pour tenter de rendre supportable un blouson de moto en toutes circonstances, une start-up Toulousaine invente le premier gilet chauffant et rafraichissant pour motard : Le Chill Ride. Une innovation made in Haute-Garonne, que nous vous proposons de découvrir tout de suite.

Une climatisation réversible pour les motards ?

David Stas est motard, ingénieur en génie mécanique et inventeur du Chill Ride. En 2020, il fonde sa start-up, lance une campagne de crowdfunding, consacre six mois à la recherche et au développement de son invention et commercialise dès août 2022, la première climatisation réversible pour motard. Le Chill Ride permet de garder le motard à 38°C l’hiver, et de faire redescendre la température à 18°C l’été. Et ce n’est pas un simple gilet comme pourrait l’être un gilet chauffant sur batterie, mais un système complet qui s’installe sur la plupart des motos… Dans la pratique, le Chill Ride dispose de trois niveaux de chauffage, et peut monter jusqu’à 40°C par rapport à la température extérieure et de trois niveaux de refroidissement et peut descendre de 15°C par rapport à la température extérieure.

Comment fonctionne le Chill Ride ?

Le système inventé par la start-up Toulousaine se compose de quatre éléments :

Le gilet thermorégulé (taille S à 3XL).

La télécommande sans fil qui se fixe sur le guidon et qui permet de régler la température du gilet.

Le module de climatisation qui doit être connecté à la batterie de la moto.

Le kit d’adaptation pour le montage du module de climatisation sur votre moto.

Concrètement, le Chill Ride fonctionne comme un plancher chauffant. Une fois connecté à la batterie, il évite ainsi de devoir recharger une potentielle batterie sur le gilet. Chill Ride explique sur le site Actu Toulouse le fonctionnement par cette petite phrase : « Le gilet fonctionne sur le principe d’un plancher chauffant. Il est composé d’un réseau de tubes hydraulique dans lequel circule un liquide à température contrôlée qui va rafraîchir ou réchauffer le corps » Pour l’installer, il ne faut que quelques minutes, le temps de connecter le gilet au module et au connecteur hydraulique rapide. Le système Chill Ride s’adapte à la plupart des grandes marques de moto comme Shad, Kappa ou encore BMW…

La sécurité avant tout !

Le Chill Ride a été conçu pour que le motard reste en sécurité quand il le porte… Il est d’ailleurs compatible avec les gilets airbag et ne gène en rien leur fonctionnement. Il est également très léger et ne gène pas les mouvements du motard. Si le motard venait à chuter, le gilet se désolidarisera immédiatement du connecteur et du module de climatisation. La climatisation réversible pour motard Chill Ride est en vente au prix de 1449€ sur le site de la marque. Vous pourrez le tester pendant 3 mois et être remboursé à 100% s’il ne vous convenait pas.