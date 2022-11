Devant les critiques, l’inventeur du chauffage d’appoint « bougie et pot en terre cuite » défend son idée

Nous sommes à une époque de l’année où les chauffages ont été rallumés, comme d’habitude nous direz-vous ! Mais, cette année, rallumer le chauffage, c’est accepter le risque d’une facture plus salée que les autres années. Avec la crise énergétique actuelle, il est certain que la facture augmentera. Vous avez peut-être entendu parler d’un chauffage d’appoint que l’on peut fabriquer soi-même avec quelques bougies chauffe-plat et un pot de fleurs en terre cuite. Cette invention ne date pas d’hier, et revient chaque année sur le devant de la scène, avec de vives critiques ou des adeptes. D’où nous vient cette invention ? On vous explique tout !

Qui a inventé cette méthode ?

Dylan Winter est un journaliste anglais, et même s’il n’est pas à l’origine de son invention, c’est lui qui l’a popularisée en 2013. À cette époque, il vit avec sa famille dans une vieille maison très peu isolée, mais il y travaille, seul, malgré le froid, puisqu’il est en freelance. Il choisissait alors la plus petite des pièces (12 m²) pour tenter d’avoir un peu de chaleur. Le journaliste est amateur de voile et se souvient de son oncle, qui, vivant sur un bateau, laissait le gaz allumé à faible intensité, sur lequel il retournait un pot de fleurs, pour garder la chaleur dans la cabine. Il tente alors le coup, chez lui, avec deux bougies chauffe-plat, une assiette, un pot de fleurs et quelques pièces de monnaie à poser sous le pot pour laisser entrer de l’air. Son système fonctionne sur une petite surface, il décide donc de l’améliorer en introduisant un flux d’air laminaire.

Pourquoi cette invention est-elle controversée ?

L’inventeur atteste que son invention, qu’il a finalement terminée et essayée avec deux pots de fleurs, fonctionne et il publie son astuce dans un magazine de voile puis il met une petite vidéo sur YouTube. Il atteint difficilement les 5 000 vues, et il l’oublie. Un an plus tard, certains ont adopté son invention et ont repartagé sa vidéo, qui atteint plus de 10 000 vues. Sans que l’on sache trop pourquoi, la vidéo fait le buzz et atteint 5 millions de vues au 31 janvier 2014, soit plus d’un après sa publication. D’autres vidéos sont réalisées, et chacune cite Dylan Winter comme l’inventeur de ce système; le journaliste se défend d’avoir inventé l’idée, il a juste amélioré un système primitif que son oncle utilisait sur son bateau.

Les éloges sont présents, mais les avis fusent et le journaliste se trouve à devoir répondre à des centaines de questions, et essuyer de nombreuses critiques. Pourtant, il est bien conscient que son objet ne remplacera jamais un radiateur électrique, il est juste fait pour apporter un peu de chaleur sur un bureau ou une table basse. Las des critiques et des accusations, il supprime sa vidéo ! Cependant, il se chauffe toujours avec son innovation dans le bateau qu’il a acheté, et laisse les personnes parler.

Un chauffage d’appoint avec des bougies, comment ça fonctionne ?

Le principe est enfantin puisqu’il suffit d’installer des bougies sur un plat, de surélever un peu le pot, et d’allumer les bougies. La terre cuite va alors chauffer et dégager de la chaleur. Attention, vous ne pourrez récupérer que la chaleur équivalente à vos bougies chauffe-plat, inutile d’imaginer chauffer un appartement avec ce dispositif. Elles produiront donc au maximum 32 watts. Les pots de fleurs retiennent « juste » la chaleur des bougies que la terre cuite diffuse. Pour conclure, le dispositif fonctionne réellement, mais pour de petites surfaces, inutile en conséquence de penser que vous pourrez chauffer votre appartement avec ce système d’appoint !