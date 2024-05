EBL 4800 : Intelbras lance une batterie résidentielle au lithium LiFePO4 modulaire (48 V/100 Ah)

L’univers des batteries résidentielles continue de se développer. Face justement aux perspectives intéressantes de ce marché en plein essor, Intelbras a décidé d’y faire son entrée. Pour marquer son début dans ce secteur pour le moins prometteur, l’entreprise de télécommunication brésilienne a lancé l’EBL 4800. Il s’agit d’un accumulateur résidentiel basé sur des cellules LiFePO4 (lithium fer phosphate). « En observant l’évolution prometteuse du marché, Intelbras estime que la stratégie d’expansion de son portefeuille avec des batteries au lithium est très importante pour que l’entreprise reste en phase avec les demandes actuelles et futures en matière d’efficacité énergétique », a déclaré Maria Helena Garcia, directrice exécutive de la division « énergie » de la société.

Jusqu’à 8 000 cycles

L’EBL 4800 consiste en un boitier mesurant 470 × 481 × 155 mm. Il adopte ainsi un format 3U et pèse près de 45 kg. Il peut être utilisé dans des environnements exposés à des températures allant de -20 à 50 °C et possède un indice d’étanchéité IP20 ainsi qu’une durée de vie d’environ 8 000 cycles. Par ailleurs, sa tension nominale est de 48 V, alors que sa capacité est de 100 Ah. D’après la firme, il est possible de coupler jusqu’à 10 batteries, en fonction des besoins. En effet, en plus de pouvoir être utilisé à domicile, l’EBL 4800 convient à des applications dans les domaines de la télécommunication, de l’informatique et des systèmes de sécurité, pour ne citer que ces quelques exemples. De plus, il est compatible avec l’électricité du réseau, l’énergie solaire et d’autres sources d’énergie électrique.

Une garantie de 5 ans

Cette batterie résidentielle de fabrication brésilienne promet une densité énergétique élevée. Autant dire qu’elle est capable de stocker une grande quantité d’énergie malgré sa compacité. L’intensité du courant de charge et de décharge maximale est de 100 A. Il convient de souligner que l’EBL 4800 est couvert par 5 ans de garantie ou 3 000 cycles. Sa durée de vie de référence est de 8 ans.

Prix et disponibilité

Pour garantir le bon fonctionnement des cellules LiFePO4 intégrées et assurer la stabilité du système dans son ensemble, l’EBL 4800 est équipé d’un BMS, c’est-à-dire d’un système de contrôle électronique de ses différents composants. Concernant son prix, la batterie résidentielle de 48 V 100 Ah coûte 13 999 réals brésiliens, soit environ 2 500 euros. Et il s’agit d’un tarif plutôt attractif. À titre de comparaison, le Tesla Powerwall 3 coûte plus de 5 000 € HT l’unité. À noter qu’Intelbras a racheté Renovigi, l’un des principaux intégrateurs de systèmes photovoltaïques du Brésil, en février dernier pour 334 millions de réals brésiliens (~59 millions d’euros). Plus d’infos : intelbras.com. Le secteur des solutions de stockage d’énergie est en plein essor, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .