Eden Project : la plus grande et innovante serre (géodésique) du monde

Une petite balade en Angleterre, dans les Cornouailles, ça vous branche ? Dans ce comté sauvage qui se situe à l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre se trouve une étonnante attraction touristique baptisée Eden Project. Construit sur une mine de kaolin (argiles blanches, friables et réfractaires), ce complexe est dominé par deux immenses structures en forme de dômes, qui cachent des milliers de fleurs, plantes et espèces végétales. Un véritable écrin de verdure avec une architecture unique, qui attire chaque année des millions de visiteurs dans le comté. Chaque structure cache des biomes (ensemble d’écosystèmes caractéristiques d’une aire biogéographique) constitués de centaines de cellules pentagonales et hexagonales gonflées en éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) et soutenues par des dômes géodésiques en acier tubulaire. Une véritable œuvre d’art à découvrir absolument.

Que trouve-t-on dans les biomes ?

Dans le premier biome, la plus grande serre, c’est une balade en forêt tropicale qui attend le visiteur, ce qui est d’ailleurs aujourd’hui, la plus grande forêt tropicale au monde « en intérieur ». Dans le second biome, c’est un environnement méditerranéen qui offre l’un des plus beaux jardins botaniques au monde. Le jardin botanique est axé sur les espèces sauvages des Cornouailles et du Royaume-Uni, et il est aussi un lieu de protection des espèces menacées. Il est même possible d’y trouver des plantes datant de la préhistoire, aujourd’hui disparues à l’état naturel. Le futur projet Eden Project North devrait voir le jour, sur le même modèle que celui des Cornouailles dans le Lancashire, et offrira aux visiteurs un biome sur l’environnement marin.

Un peu d’histoire et d’architecture !

Eden Project est bâti sur une ancienne carrière de kaolin, une fosse d’argile exploitée pendant plus de 160 ans. L’idée est née en 1996, et la construction de ce bâtiment géodésique a débuté en 1998 avec de nombreux aléas dus aux inondations des fosses argileuses. Le premier dôme a été terminé en 2000 puis les premières plantes sont arrivées et il a ouvert au public au printemps 2001. Innovant dès sa conception, ce projet monumental est le seul à exister dans le monde. Si vous souhaitez avoir une idée de ce que représente l’Eden Project, visionnez le film James Bond Die Another Day (2002) ! Ce projet a été conçu par Tim Smit et Jonathan Ball, et dessiné par Grimshaw Architects et le cabinet d’ingénierie structurelle Anthony Hunt Associates.

Visite guidée.

À l’intérieur de l’Eden Project, vous emprunterez un chemin sinueux et verdoyant à partir duquel vous pourrez avoir une vue panoramique sur les deux dômes. Les jardins botaniques, les potagers et les nombreuses sculptures qui s’y trouvent, comme une abeille géante, ont été fabriquées avec de vieux appareils électriques. Ces derniers sont censés représenter les déchets électriques moyens utilisés par une personne dans toute une vie.

Le biome tropical s’étend sur 1.56 hectare, mesure 100 mètres de large et 200 mètres de long sur 55 mètres de hauteur. Bananiers et fruits, café, bambou géant, café, toutes les espèces végétales (ou presque) d’une forêt tropicale ont été implantées en Angleterre. Quant au biome méditerranéen, il abrite sur 35 mètres de haut et 0,654 hectare, des plantes que nous connaissons bien sûr la Côte d’Azur comme des oliviers ou des pieds de vignes. À l’extérieur, chaque jardin représente une région tempérée du monde avec du houblon, du chanvre, de la lavande, des tournesols, etc. Plus d’informations : edenproject.com