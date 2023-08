Energy Vault : ceci n’est pas un immeuble mais la première batterie géante à gravité au monde (25 MW)

Aujourd’hui, les solutions de stockage d’énergie à grande échelle sont encore peu diversifiées. Les producteurs d’électricité, les industries et les services publics ont principalement le choix entre le stockage hydraulique, le stockage par batterie et le stockage par hydrogène propre. D’ailleurs, les stations hydroélectriques à accumulation par pompage représentent plus de 90 % de la capacité totale de stockage d’énergie mondiale. Le lancement du système de stockage par gravité d’Energy Vault constituera une grande avancée dans l’industrie de l’énergie. Cette technologie serait plus durable, plus évolutive et moins coûteuse. En partenariat avec les groupes chinois Atlas Renewable et China Tianying, le premier système commercial EVx sera connecté au réseau local de distribution de l’électricité d’ici à la fin de l’année. Le point sur cette actualité.

Une solution pour stocker de l’énergie propre plus longtemps

Les étapes de mise en service du premier système commercial de stockage d’énergie par gravité ont commencé en juin. Les équipes terminent actuellement les travaux d’installation des équipements électroniques de puissance et des systèmes de levage « en ruban ». Cette batterie géante en forme de bâtiment est déployée à la périphérie de Shanghai, à proximité d’un parc d’éoliennes et d’un site de raccordement au réseau électrique national chinois. L’utilisation de cette solution de stockage d’énergie renouvelable de longue durée d’une capacité de 25 MW/100 MWh permettra d’optimiser et d’équilibrer le réseau.

Selon l’entreprise, il s’agit du premier système de stockage d’énergie par gravité du service public au monde. Les travaux de déploiement de cette technologie sont ainsi effectués en collaboration avec les autorités locales du réseau électrique. Il est bon de préciser que ce système est mis au point sur la base des résultats d’efficacité du cycle aller-retour de la version pilote EV1 Tower de 5 MW (plus de 75 %), installée en Suisse depuis mi-2020. D’ailleurs, grâce aux données recueillies au cours de ce projet expérimental, la société a pu y apporter certaines améliorations. Elle s’attend ainsi à atteindre une efficacité du cycle aller-retour de plus de 80 %.

D’autres importants projets de stockage d’énergie par gravité en vue

L’intervention d’Energy Vault dans ce pays asiatique ne fait que commencer, affirme Robert Piconi, PDG de cette entreprise. Récemment, des annonces locales ont abordé des projets de déploiement de systèmes de stockage d’énergie gravitaire de plusieurs gigawattheures. Par exemple, Jiangsu Nengying New Energy Technology Development, une filiale de China Tianying, a dévoilé un nouvel accord pour la construction d’un autre système de stockage d’énergie par gravité de 100 MWh dans le comté de Huailai, dans la province du Hebei. Notons qu’en 2022, d’autres projets ont été déjà annoncés, en vue de soutenir l’objectif « parcs zéro carbone » de l’État chinois.

Le PDG Piconi se montre optimiste concernant cette première mise en service du système EVx et les futures installations à l’échelle mondiale. Selon lui, les besoins en stockage d’énergie de longue durée et de grande capacité continuent aujourd’hui d’augmenter. Pour Eric Fang, PDG d’Atlas Renewable, la technologie innovante d’Energy Vault contribue considérablement à soutenir la politique de décarbonation 30-60 de la Chine et à y accélérer la transition énergétique. D’après l’administration nationale de l’énergie de Chine, cette solution de stockage par gravité tient un rôle majeur afin d’atteindre la neutralité carbone. Plus d’informations : Energyvault.com

