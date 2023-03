Granulés de bois : 5 paniers et brasiers réfractaires pour utiliser des pellets dans un poêle ou un insert de cheminée

Vous faites peut-être partie des 7 millions de Français qui se chauffent l’hiver grâce au bois de chauffage. Les cheminées à foyer ouvert sont progressivement interdites en France et très prochainement dans la région de Lyon, car elles polluent et présentent des risques d’incendie. En revanche, les poêles à bois et foyers fermés dotés d’insert, eux, utilisent toujours des bûches de bois. Et lorsque l’on vieillit ou que l’on est physiquement diminué, les corvées de bois sont de plus en plus difficiles à effectuer. Pour pallier ce problème, il existe une solution qui permet de brûler des pellets de bois dans un foyer prévu pour des bûches : le brûleur à granulés. Nous vous proposons un petit tour d’horizon des différents dispositifs qui existent pour conserver sa cheminée, en utilisant des pellets, plus faciles à transporter et à entreposer.

Le brûleur à pellets Imex El Zorro

Le premier des brûleurs à pellets est un produit fabriqué en Espagne, par l’entreprise Imex El Zorro, située à Don Benito et spécialisée dans la fabrication artisanale de produits en fer et en acier depuis plus de 50 ans. L’entreprise espagnole conserve la tradition du travail du métal tout en offrant des produits modernes et de qualité à ses clients. Le brûleur à pellets Imex El Zorro est donc en acier et se trouve parmi les moins chers du marché. Il se destine plutôt aux petits foyers, tels les poêles à bois par ses dimensions : 25 × 30 × 17 cm et de son faible poids : 3,91 kg. Comme tous les brûleurs à pellets, il suffit de le remplir avec des granulés, puis de l’installer directement dans le foyer.

Son poids léger fait de ce modèle une alternative parfaite pour les personnes âgées qui n’ont plus la capacité physique de gérer le transport des bûches. À l’évidence, il ne permettra pas de chauffer une maison complète, mais s’avèrera parfait pour un chauffage d’appoint dans le salon, le temps d’un film ou d’un déjeuner entre amis. Disponible sur Amazon, au prix de 29,85 €, les commentaires sur ce brûleur sont plutôt positifs, même s’il est bien précisé par les acheteurs qu’il n’offre pas le même pouvoir calorifique que les bûches de bois. En tout cas, il est une alternative économique aux bûches et, par son petit prix, s’avère accessible à tous les budgets. Retrouvez notre article dédié au brûleur à pellets Imex El Zorro.

Le brûleur à pellets cylindriques, Lienbacher

Le second brûleur à pellets ou panier à granulés nous vient d’Allemagne. Lienbacher GmbH est une entreprise spécialisée dans la technologie matérielle depuis plus de 25 ans. Au fil des années, l’entreprise s’est diversifiée et propose désormais des articles de jardin et accessoires de cheminée, à prix raisonnables. Ils sont destinés à faciliter la vie quotidienne, tout en donnant du caractère à votre intérieur. Dans la gamme des paniers à pellets, Lienbacher propose un tout petit modèle de forme cylindrique à un tout petit prix évidemment.

Il se destine à accueillir des pellets de bois pour 2 à 4 h de chauffage et ne mesure que 17 cm de hauteur, pour 17,5 cm de diamètre. Au centre du panier, se trouve un tube qui permet à la chaleur de remonter, pour être mieux diffusée dans la pièce. Vendu au prix de 23,98 € sur Amazon, il nous semble difficile de trouver un produit semblable en termes de rapport qualité-prix. Retrouvez notre article dédié au brûleur à pellets Lienbacher.

Le panier d’allumage Smartgood4U

Ce panier n’est pas un brûleur à pellets, mais un panier qui va vous permettre d’allumer votre feu de bois plus facilement. Traditionnellement, vous déposez des allume-feux ou du papier journal, puis des cagettes cassées, puis vos buches pour allumer votre feu. Avec le panier d’allumage, vous pourrez allumer votre flambée avec des pellets de bois. Ce qui vous évitera l’utilisation d’allume-feux chimiques ou de papier journal, dont on sait que l’encre peut être polluante pour l’environnement.

Selon le fabricant, le panier permet d’allumer le feu plus vite et de profiter de la chaleur diffusée par les pellets en plus de celle diffusée par le bois. La conception du panier assure de laisser passer l’air, nécessaire à la combustion du bois, puisque les bûches viennent se poser sur le panier. Un autre avantage de ce panier est de récupérer directement les cendres de bois afin de vider votre foyer plus facilement. Un panier d’allumage qui coûte moins de 30 € sur Amazon, classé dans les meilleures ventes de cet hiver. Retrouvez notre article dédié au panier d’allumage Smartgood4U.

Le brûleur à pellets Qaïto

Ce panier ou brûleur à pellets a été inventé par deux ingénieurs français, Patrick Legoff et Christian Dausson, respectivement designer industriel et ingénieur. Ils ont travaillé sur ce projet pendant plus d’un an, avec l’objectif de faciliter les flambées entre amis. Médaille d’or du concours Lépine en 2011, ce panier à pellets qui se définit comme un accessoire de chauffage se décline en deux matières : fonte et inox, et permet donc de brûler des granulés de bois, dans un insert ou un poêle à bois. Les paniers Qaïto sont des produits écoresponsables, tous fabriqués à partir de matériaux recyclables. Comme pour les autres paniers à granulés, le Qaïto permet de profiter du pouvoir calorifique des pellets de bois, sans engager de gros travaux pour casser une cheminée existante et la remplacer par un poêle à granulés.

Meilleure Vente n° 1 Brûleur à pellets Qaito pour insert et poêle à bois Modèle Q30 Le Qaito s'installe facilement dans presque tous les poêles et foyers fermés.

Une utilisation simple comme bonjour, puisqu’il suffit de le remplir de pellets, de glisser un allume-feu écologique de préférence, à l’intérieur, pour profiter d’un feu de cheminée en moins de cinq minutes, et pour une heure de chauffe environ. Plusieurs modèles sont disponibles : le « 20 » conçu pour les foyers moyens, et le « 30 » qui s’adapte aux plus grands âtres. Il existe aussi le modèle « 10 » pour les petits modèles de poêle à bois. Les paniers à pellets Qaïto sont vendus à partir de 259 € en fonction du modèle choisi. Qaïto est un produit conçu par l’entreprise Confort domo France créée en 2014, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits français à usage domestique. Vous vous assurez donc en plus un produit Made in France de qualité. Retrouvez notre article dédié au brûleur à pellets Qaito.

Le brasier réfractaire BFC Confort

Si le panier à pellets existe, c’est probablement grâce à Dominique Chenais, un Sarthois, qui est l’inventeur du concept. S’il a créé ce brûleur à granulés, c’est d’abord pour répondre aux attentes de ses clients pour qui le travail du bois devenait compliqué. Un jour, alors qu’un client lui demande s’il peut mettre des granulés dans son poêle à bois, il lui vient l’idée de cette invention. Dominique invente donc un système qui offre l’opportunité de profiter de la chaleur des granulés en utilisant le foyer existant. Par le biais de BFC Confort, son entreprise qui installe des cheminées depuis des années, il a créé le brasier réfractaire, d’abord en fonte, puis en acier afin qu’ils soient plus légers.

Le principe du brasier réfractaire reste le même puisqu’il suffit de remplir le panier avec des pellets puis de le glisser dans le foyer de la cheminée ou du poêle à bois. L’inventeur joue cependant la transparence et précise que c’est un chauffage d’appoint et non pas un système qui permet de chauffer une maison entière. Le premier modèle en fonte est vendu 320 €, et il existe trois autres modèles, de tailles différentes en acier, dont le plus grand modèle peut recevoir jusqu’à sept kilos de pellets. Les modèles en acier sont vendus à des prix allant de 310 € à 330 €. Vous pouvez retrouver les brûleurs à pellets sur le site BFC Confort, ou sur de nombreux salons et foire, le lieu de prédilection de l’inventeur, qui, au début de l’aventure, ne les vendaient que dans ces lieux incontournables des innovations. En choisissant un panier à pellets BFC Confort, vous vous assurez de posséder un produit de qualité et du savoir-faire d’une entreprise française, spécialisés dans le domaine des cheminées depuis de nombreuses années. Retrouvez notre article dédié au brasier réfractaire BFC Confort.

Le petit plus indispensable pour économiser vos pellets : le ventilateur

Cette année, les pellets coûtent plus cher que les années précédentes. Les raisons sont multiples, mais la principale étant que les consommateurs, angoissés par la crise énergétique annoncée, et l’augmentation des prix des énergies traditionnelles (gaz, électricité) ont stocké plus, et plus précocement qu’à l’accoutumée. Les producteurs de pellets, qui ne pouvaient prévoir une demande si forte, n’ont pas pu anticiper, et leurs stocks se sont vidés en quelques semaines. Si vous avez un peu de stock, il vaut mieux alors l’économiser.

Vous pouvez, par exemple, investir dans un ventilateur de poêle, qui s’installe sur le poêle ou sur le conduit et qui permet de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce plutôt que vers le plafond. Un investissement d’une cinquantaine d’euros qui s’installe en 10 minutes à peine et qui pourrait vous faire gagner en chaleur et économiser sur votre facture et votre stock de pellets. Enfin, et c’est essentiel, pour avoir une bonne combustion, vos pellets doivent être certifiés DIN+ ou EN+, les deux normes qui garantissent leur qualité et évitent de vous retrouver avec des pellets qui se consument en quelques minutes. Retrouvez notre guide d’achat dédié aux ventilateurs de poêle.

Ventilateur de Poele a Bois,4 Lames Alimenté à la Chaleur Ventilateur Cheminee,pour Poêle à Bois/Cheminée/Gaz/Granulés/Bûches PromoMeilleure Vente n° 1