Hyke : l’invention d’un ferry électrique solaire et autonome, pensé pour la mobilité urbaine

Alors que de plus en plus d’entreprises s’intéressent au concept des taxis volants dans l’espoir de résoudre le problème des embouteillages dans les villes, certains misent sur des options plutôt traditionnelles mais encore mal exploitées. C’est le cas de l’entreprise norvégienne Hyke qui veut exploiter les cours d’eau traversant certaines métropoles. Avec son bateau électrique Hyke Shuttle 0001, elle cherche à révolutionner l’industrie des traversiers. « Hyke Shuttle 0001 est le résultat de cinq années de recherche et développement intenses. Maintenant, il est enfin prêt pour le lancement », a déclaré Bjørn Utgård, PDG de Hyke.

Un bateau écologique

Avec ce ferry pas comme les autres, la société basée à Oslo entend contribuer à la décongestion des villes avec un moyen de transport à la fois autonome, écologique et moderne. Étant donné qu’il s’agit d’un bateau électrique, le Shuttle 0001 n’entraîne pas de pollution sonore, encore moins de pollution de l’air. Il a été conçu pour être le plus écologique possible. Preuve en est, l’électricité dont il a besoin pour fonctionner est fournie par des panneaux solaires qui se trouvent sur son toit. Il est également possible de le recharger à quai via une technologie de charge sans fil révolutionnaire.

Capable d’amarrer automatiquement

Par ailleurs, Hyke a veillé à ce que l’engin puisse fonctionner de manière autonome, diminuant ainsi la charge de travail liée à la gestion d’une flotte. Pour cela, sachez par exemple que le Shuttle 0001 est en mesure d’amarrer automatiquement grâce à des capteurs intelligents. Cette manœuvre peut même se faire sur les infrastructures portuaires existantes. Bref, avec cette navette électrique de nouvelle génération, l’entreprise norvégienne veut permettre aux citadins de gouter à l’expérience de ferry du futur.

« Une alternative efficace et conviviale au transport terrestre »

Hyke n’a pas non plus oublié de tenir compte des personnes à mobilité réduite. Les cyclistes peuvent également monter à bord avec leur véhicule. « Nos traversiers sont une alternative plus efficace et conviviale au transport terrestre », affirme la société sur son site web. Le Shuttle 0001 fait actuellement l’objet d’un essai dans la ville d’Arendal, en Norvège. À noter que l’entreprise a aussi développé un autre navire zéro émission : l’Hydrolift Smart-City Ferries AS. Ce modèle figure dans la liste des meilleures inventions de 2022 du magazine américain Time. La métropole de Paris en a déjà commandé quatre pour transporter des passagers durant les Jeux olympiques de 2024. Plus d’infos : hydroliftsmartcityferries.com.