Il fabrique un van électrique autonome en énergie équipé d’une remorque et 24 panneaux solaires (800 W)

L’autoconsommation énergétique est une pratique de plus en plus prisée dans le cadre d’un mode de vie écoresponsable. Elle permet de réduire la dépendance aux fournisseurs, car on consomme de l’énergie que l’on a produite. Généralement, l’autoconsommation se pratique dans les bâtiments de toutes sortes (résidentiels, commerciaux, industriels, etc.), mais elle peut aussi être associée au secteur du transport. Le défi a été notamment relevé par un aventurier prénommé Rémi. Ingénieur de formation, ce dernier a converti son Van en voiture électrique et l’a équipée de plusieurs panneaux solaires. Avec l’objectif de voyager de manière plus propre, Rémi se déplace avec un véhicule rechargé à l’énergie solaire.

Une centrale solaire mobile

Dans un souci de voyager de manière écologique, notamment pour un tour de France qu’il prévoyait, Rémi se devait d’être inventif. Il lui vient alors l’idée de la remorque solaire pour équiper son Van qu’il avait converti en voiture électrique. Depuis, son véhicule tracte tout un équipement solaire prévu pour produire de l’énergie. Les panneaux solaires qu’il utilise déploient une puissance totale de 8 000 kWc. L’énergie produite en une journée (40 kWh) permettrait à l’aventurier de rouler sur 150 km. Baptisée EVE, la remorque en question est constituée d’une cabine montée sur roues.

Elle renferme toute une installation électrique afin de convertir les rayons du soleil en courant électrique utilisable. Une prise standard la connecte avec la voiture dans le but de recharger celle-ci en tout temps. Les panneaux photovoltaïques sont stockés sur le toit de la remorque. Une partie de ces plaques est exposée en permanence au soleil, l’idée étant de pouvoir produire de l’énergie même en déplacement. La majeure partie des plaques solaires peut être déployée seulement lorsque la Van stationne.

Un système facile à déployer

Les panneaux solaires sont pliés sur le toit de la remorque et peuvent être dépliés lorsque la voiture s’arrête sur un espace assez vaste. Le système de déploiement intègre un treuil électrique que l’on active d’un simple bouton. Les rangées de plaques, une fois ouvertes, sont supportées par une ossature en aluminium prévue à cet effet. D’ailleurs, la structure métallique les élève à une certaine hauteur du sol. Cette configuration forme finalement une sorte d’ombrière solaire. D’autres panneaux photovoltaïques supplémentaires sont rangés à l’intérieur de la remorque. Ceux-ci sont à déposer de manière simple sur le sol.

Des panneaux adaptés aux voyages

Rémi a bien veillé à ce que ses panneaux soient adaptés aux conditions de voyage, puisque effectivement, il prévoyait un très long “road trip”. Afin de couvrir les besoins du véhicule, il devait embarquer un total de 24 panneaux solaires de 2 m² chacun. S’il n’avait pas le choix quant à la surface totale des plaques requise par la Van, il pouvait tout de même choisir des modèles légers et fins. Les panneaux utilisés ne pèsent ainsi que 6 kg de chacun avec une épaisseur de 2 mm. Pourtant, pour la même puissance, le poids atteint est généralement de 30 kg. Pour plus d’informations : evwt.org. Vous pouvez également soutenir ce projet sur Patreon.