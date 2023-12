Il met au point une pompe à eau dédiée à l’irrigation des champs qui fonctionne sans carburant ni électricité

Désireux de faire face au manque de matériel agricole à Lélouma, Thierno Alhamdou Diallo a mis au point une pompe à eau dédiée à l’irrigation des champs. Cet inventeur n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il a déjà développé des motoculteurs à partir de moteurs de moto avec les moyens particulièrement limités qu’il avait à sa disposition. La particularité de la pompe développée par Alhamdou est qu’elle n’a pas besoin d’électricité ni de carburant pour fonctionner. Grâce à son invention, le Guinéen fait un pas de plus vers son objectif, développer l’agriculture dans sa région en mécanisant le matériel agricole et en facilitant le travail des agriculteurs.

Une pompe à eau fonctionnant grâce à l’énergie cinétique générée par un cours d’eau

La pompe développée par le jeune inventeur se démarque par son côté autonome, mais également par son côté écologique. En effet, cette dernière n’a pas besoin d’être reliée au réseau de distribution d’électricité ni d’un moteur, pour pomper et acheminer l’eau. Ce dispositif ingénieux est équipé d’une roue qui utilise l’énergie cinétique générée par une rivière pour actionner une pompe. L’eau est ensuite redirigée vers un champ, à l’aide de deux tuyaux. À noter que le Guinéen a réussi à acheminer de l’eau depuis la rivière Lélou vers son jardin, situé à 250 m du cours d’eau, uniquement avec sa pompe.

Interrogé sur son invention, il a affirmé que c’est le manque de moyens auquel la population fait face dans les zones rurales qui l’a encouragé à mettre au point du matériel innovant. Il a également ajouté que les familles qui vivent dans son village doivent investir dans l’agriculture ou l’élevage pour survivre. Pour optimiser le rendement, il est donc indispensable de s’équiper d’équipements adaptés. À noter que Lélouma bénéficie d’un climat tempéré et de vastes terres cultivables. Cependant, son excellent potentiel agricole est encore peu exploité.

Une pompe pouvant être utilisée pour produire de l’électricité

Outre le développement de l’agriculture dans son village, Thierno Alhamdou Diallo a confié qu’une de ses ambitions est de produire de l’électricité. Toutefois, au début, il ne savait pas comment s’y prendre. Après avoir créé sa pompe à eau, le jeune chauffeur a décidé d’expérimenter une de ses théories qui consiste à introduire dans le circuit du dispositif une dynamo et selon lui, il a obtenu des résultats satisfaisants. En effet, grâce à l’installation d’une machine dynamoélectrique, il a réussi à générer une tension électrique. Même si son hydrolienne n’est pas encore tout à fait au point, Alhamdou explique dans les colonnes de Guinée Newsa qu’il travaille actuellement sur son invention pour qu’elle puisse produire suffisamment d’’électricité pour éclairer son village.

Des créations qui ont pour objectif d’inspirer les jeunes

Thierno Alhamdou Diallo est conscient du potentiel agricole exceptionnel de Lélouma et souhaite aussi bien développer l’agriculture dans sa localité qu’inspirer les jeunes, à travers ses dispositifs innovants. Selon lui, un de ses principaux objectifs est de montrer l’exemple aux jeunes et de leur prouver qu’il est possible de rester dans leur localité, de bénéficier d’un niveau de vie correct et de s’épanouir, sans forcément rejoindre les grandes villes. Comme nous l’avons dit précédemment, Alhamdou n’est pas à son coup d’essai.

Il s'est déjà penché sur le développement de deux modèles de motoculteurs dédiés au labourage des champs. Le premier modèle est à trois roues et est destiné aux grandes surfaces. Le second, quant à lui, est équipé de deux roues et peut être utilisé sur des terrains de superficie restreinte.