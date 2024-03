Il partage un tutoriel pour construire soi-même une mini centrale hydroélectrique domestique

rLes ressources de la Terre nous permettent presque toutes de produire de l’énergie. Il y a notamment l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’hydroélectricité. Cette dernière utilise la force de l’eau pour générer de l’électricité. L’avantage de ces trois types d’énergie réside dans le fait qu’elles sont renouvelables. C’est justement pour cette raison que nous vous proposons de découvrir dans cet article les étapes à suivre pour construire une microcentrale hydroélectrique. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que dans ce type d’infrastructure, la force de l’eau est utilisée pour faire tourner une turbine, laquelle entraine à son tour un générateur. En dernier lieu, on obtient un courant électrique.

Le barrage

Pour fabriquer une mini centrale hydraulique, la première chose à faire c’est de construire un petit barrage pour accumuler l’eau et réguler son débit. Cela est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du système et stabiliser la production d’énergie. Bien sûr, cette infrastructure doit être établie à proximité d’un cours d’eau. Avant d’entamer les travaux, il est important de détourner l’eau avec, par exemple, un tuyau afin d’assécher la zone de travail. Pour la sécurité de l’installation, le barrage doit être suffisamment solide pour supporter la force de l’eau qu’il accumule. Par conséquent, sa fondation doit être en béton de préférence.

La canalisation

Pour construire le réservoir, on peut utiliser des blocs creux de type quickrete. Avant d’installer les portes, il est important de tester la solidité du barrage en augmentant progressivement le niveau de l’eau. Les portes peuvent être en bois, notamment en contreplaqué. Il est nécessaire d’utiliser une pièce en caoutchouc pour les séparer afin de s’assurer de leur étanchéité. Une fois le barrage prêt, l’étape suivante consiste à construire le système de canalisation pour faire parvenir l’eau à la turbine. L’angle et la longueur du canal sont des facteurs primordiaux. L’angle d’inclinaison doit être constant pour garantir la fluidité de l’écoulement de l’eau. À noter que cette pièce peut également être fabriquée avec du bois. Dans ce cas, il faudra utiliser une colle étanche.

Le système électrique

En ce qui concerne la turbine, elle peut être fabriquée avec un cylindre en polyéthylène afin de prévenir l’apparition de rouille. De même pour les pales qui peuvent être fabriquées avec des tuyaux en PVC. Il est important de veiller à ce que chaque lame soit découpée de façon à ce qu’elle puisse retenir la plus grande quantité d’eau possible afin de maximiser son efficacité. Plusieurs dizaines de pales peuvent être nécessaires pour concevoir la roue hydraulique. Ensuite, on aura besoin de deux embouts circulaires en bois à fixer au niveau des deux côtés du cylindre.

La dernière étape consiste à mettre tous les éléments en place. La transmission du mouvement de rotation de la roue au moteur électrique à aimant permanent de 12 V, dont le rôle est de convertir l’énergie mécanique en électricité, se fait au travers d’une chaîne. Pour une meilleure stabilité, il est recommandé d’utiliser une batterie pour stocker l’énergie électrique produite. De plus, il faudra prévoir un régulateur de charge et un convertisseur pour obtenir du 220 V. Vous trouverez une description détaillée des étapes de la construction d’une microcentrale hydroélectrique sur la chaine youtube de Joe Malovich. Que pensez-vous de cette construction ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .