Ils inventent une borne anti-moustique solaire que l’on peut fabriquer soi-même

Le retour des beaux jours annonce aussi le retour de certains insectes qui ne nous ont pas réellement manqué en hiver. Outre le frelon asiatique, un autre insecte fera son grand retour dès les premières chaleurs, le moustique. Il pique, il vole et nous empêche de dormir. Par ailleurs, les moustiques sont aussi des vecteurs de maladies potentiellement dangereuses pour l’homme. Ils peuvent transmettre le paludisme, la dengue, le chikungunya et le virus Zika, entre autres. Ces maladies peuvent être graves, voire mortelles, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Marie Salomon et Emmanuel Liais, Bretons d’origine, mais expatriés à Toulouse depuis dix ans, ont inventé un nouveau piège à moustiques intelligent : le Lami. Découverte.

D’où leur est venue cette idée d’invention ?

Emmanuel est ingénieur en aéronautique et Marie travaillait dans la pharmaceutique puis dans le marketing digital après une reconversion. Lorsqu’ils emménagent dans la banlieue toulousaine en 2019, ils sont fortement dérangés par la présence de moustique tigre. Propriétaires d’une maison, il leur est impossible de profiter de leur espace extérieur, tant les moustiques tigres envahissent. Ils cherchent alors une solution pour se débarrasser des moustiques. Dans cette optique, ils utilisent de nombreux pièges du commerce, notamment ceux qui sont à brancher sur une prise électrique ou à base de leurres olfactifs. Ils essaient aussi les bornes qui imitent la respiration humaine, mais celles-ci nécessitent du gaz CO₂ et sont lourdes et chères. Ils se lancent, dès lors, dans la création d’une borne anti-moustique intelligente.

La borne solaire anti-moustiques, qu’est-ce que c’est ?

Le couple invente alors une borne solaire anti-moustiques baptisée Lami. Emmanuel crée une borne qui se compose d’un ventilateur d’ordinateur monté à l’envers. Il aspire les moustiques, qui se retrouvent capturés dans un filet. De son côté, Marie fabrique un gel, qui ressemble à un gros flan avec de la levure de boulanger, du sucre, de la gélatine et du sirop de menthe. Les levures consomment le sucre et dégagent ainsi du CO₂, qui attire les moustiques. Une recette simple qui produit beaucoup moins de gaz que les bonbonnes, mais qui reste aussi efficace. L’idée n’est pas d’éradiquer tous les moustiques, mais au moins de pouvoir profiter du jardin. Marie assure que cette recette est bien efficace à cet effet. Quant aux panneaux solaires, ils sont évidemment installés pour rendre la borne autonome et déclencher le « ventilateur/aspirateur ».

Vous pouvez fabriquer vous-même votre borne anti-moustiques

Marie et Emmanuel commercialiseront bientôt leur borne anti-moustique. Cependant, l’idée était aussi de partager leurs plans et recettes. Pour ce faire, ils ont créé un groupe sur Facebook, Lami Pictus, et proposent leurs plans en open source, donc gratuitement. Plus de 15 000 visites sur leur site internet et 400 précommandes déjà pour leurs kits à monter… Ils ont même reçu la commande d’une mairie, intéressée par leur concept. Ce qui les a incités à créer leur entreprise, puis à sourcer leurs matériaux. Premières livraisons prévues en avril/mai. Un joli succès pour cette invention française, non ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel de l’anti-moustiques Lami.