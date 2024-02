Inventé par un écossais, le pot de fleur origami POTR s’exporte jusqu’au japon

Connaissez-vous l’origami ? Peut-être avez-vous déjà essayé de fabriquer des cocottes en papier ? Si c’est le cas, vous avez pratiqué l’origami, un art ancien venu du Japon. L’origami, dont le nom dérive de ori (signifiant « pliage ») et kami (signifiant « papier »), est un art ancien du pliage du papier. Il permet de créer des objets divers et variés et demande concentration et minutie. Andrew Flynn n’est pas japonais, mais écossais, ingénieur, et passionné d’origami. À l’âge de 32 ans, Andrew Flynn a inventé le tout premier pot de fleurs en origami à arrosage automatique au monde. Ces créations magnifiques, lancées à l’origine sur Kickstarter, ont dépassé les espérances de l’inventeur. Et, désormais, ces magnifiques pots de fleurs s’exportent jusqu’au Japon, preuve de son succès ! Présentation.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Andrew Flynn, inspiré par son affection pour l’origami et sa formation d’ingénieur, a lancé le projet POTR après avoir examiné les pots de plantes existants et cherché des moyens de les rendre plus durables. Ainsi, il a commencé à donner vie à l’idée du premier pot de fleurs en origami à arrosage automatique, avec le co-fondateur Martin Keane et la cheffe de marque et épouse Eilidh Cunningham. La campagne a dépassé toutes les attentes en récoltant près de 30 000 € en seulement 20 jours, avec plus de 2 000 commandes passées pour le premier lot de pots. Il faut reconnaître que l’invention de la jeune pousse baptisée POTR à de quoi séduire, c’est absolument magnifique !

Comment sont fabriqués ces pots de fleurs en origami ?

Depuis cette campagne bouclée avec succès, les POTR ont fait des petits et se déclinent en divers modèles de différents coloris. Ils sont fabriqués à partir de polypropylène recyclé post-consommation, les pots sont conçus avec des plis origami estampés, proposant une esthétique minimaliste qui séduit les amateurs de design. L’équipe d’Andrew a également mis au point un système d’arrosage automatique, utilisant une longueur de cordon pour puiser l’eau d’un réservoir intégré à la base du pot et dans le sol de la plante. Dès le mois d’août 2021, POTR signait un contrat pour vendre ses splendides pots dans les magasins de la chaîne Bloom & Wild. Et, depuis peu, le berceau de l’origami, qu’est le Japon, a aussi été conquis par la jeune pousse écossaise !

Quelles sont les valeurs de l’entreprise ?

Outre le fait que leurs créations soient magnifiques, l’entreprise POTR partage aussi des valeurs actuelles, et se préoccupe de l’environnement. Au cœur de leur démarche : la durabilité dans la conception de leurs pots de fleurs. Ainsi, les pots, lors de leur fabrication, utilisent en moyenne 90 % de matériaux en moins par rapport aux jardinières traditionnelles en béton ou en céramique, grâce à un matériau en feuille recyclée d’une épaisseur de seulement 0,7 mm ! Les livraisons sont effectuées dans un pack écologique, où les pots sont emballés à plat. Mais, puisqu’ils s’inspirent de l’origami, ils se déplient pour atteindre leur forme de pots. Ce concept innovant d’emballage plat diminue l’empreinte carbone de plus de 100 fois par rapport aux pots de fleurs traditionnels, grâce aux économies de volume et de poids lors du transport.

Enfin, tous les pots POTR sont confectionnés à partir de déchets de polypropylène destinés à la mise en décharge. Par exemple, la dernière ligne de pots est conçue à partir de filets de pêche recyclés. Et, bien sûr, ils privilégient aussi la production locale, en circuit court et avec un savoir-faire de proximité, en Écosse exclusivement. En fin de vie, les pots POTR sont évidemment recyclables afin de boucler la boucle de la minimisation de l’impact environnemental. En savoir plus ? Rendez-vous sur potr.co. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .