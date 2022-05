La ceinture Alligator (primée au Concours Lépine) promet de maigrir sans régime et sans effort en contrôlant la satiété

Le Concours Lépine est le « concours de l’année » pour les inventeurs. Instauré en 1901 par Louis Lépine, alors préfet de police de l’ancien département de la Seine, il récompense chaque année, les meilleures inventions. Ce concours a vu naître le stylo à bille, le moteur à deux temps, le fer à repasser à vapeur, les lentilles de contact, et autres objets du quotidien. En 2021, nous vous avons déjà parlé de certaines inventions primées, comme le GéoCoeur pour les défibrillateurs ou encore le sac à dos LMD pour les blousons de motards. Dans un tout autre domaine, la ceinture Alligator a également été récompensée cette année. Celle-ci fait l’alléchante promesse de parvenir à maigrir sans régime… On vous la présente !

Une ceinture inventée par un chirurgien

Perdre des kilos sans effort, sans régime, et sans chirurgie bariatrique, c’est la promesse de cette ceinture qui se veut innovante, et peut-être révolutionnaire. Cette ceinture Alligator a été inventée par le docteur Allibe, ancien chirurgien viscéral et digestif qui a, durant sa carrière, opéré de nombreuses personnes en état d’obésité morbide. Sleeves, Bypass, des opérations bariatriques efficaces, mais néanmoins dangereuses pour les patients. Pour le chirurgien, retirer une partie de l’estomac sain d’un patient n’est pas dans la normalité des choses. De plus, ces opérations bariatriques demandent un suivi strict, et peuvent parfois provoquer des problèmes psychologiques. Par ailleurs, elles ne sont pas immuables et la plupart des patients opérés reprennent, quelques années plus tard, les kilos perdus, en totalité ou en partie… Le docteur Allibe imagine alors une thérapie douce, non agressive qui passer par la régulation de l’appétit, sans contrainte ni régime drastique.

La ceinture Alligator, comment ça marche ?

La ceinture se positionne autour de la taille et dispose d’une poche gonflable actionné par l’utilisateur grâce à une poire. Lorsque celle-ci se gonfle, elle vient alors comprimer en douceur la région de l’estomac, qui voit sa capacité de remplissage diminuée. L’effet de satiété apparaît alors plus rapidement que sans la ceinture. Au début de l’utilisation, l’objet permet d’obtenir le sentiment de satiété de manière physique, puis de manière chronique… En d’autres termes, l’estomac et le cerveau se font à l’idée d’ingurgiter moins de nourriture pour ne plus avoir faim. L’aspect de la ceinture ne permet pas de la différencier d’une ceinture lombaire, mais elle n’a évidemment pas le même objectif. Elle permet également de lutter contre le diabète, souvent présent chez les personnes en surpoids ou obèses.

Combien coûte cette ceinture Alligator ?

Comme nous vous l’avons expliqué, cette ceinture a été inventée par un chirurgien. Attention cependant, elle peut avoir un effet anorexigène, comme ce peut être le cas avec certaines opérations de chirurgie bariatrique… Le corps n’a plus faim, et il faut parfois « se forcer » un peu pour nourrir son corps. La ceinture Alligator est déjà disponible à la vente et coûte entre 260€ et 330€ en fonction de la taille de la ceinture. Pour résumer, les porteurs de la ceinture ressentent moins la faim, ils mangent donc moins et maigrissent. C’est donc grâce à la réduction de nourriture que la perte de poids se fait presque naturellement ! L’inventeur l’aurait lui-même testée et aurait perdu 10 kilos en trois mois, sans aucun régime. De notre côté, nous ne l’avons pas testée et ne pouvons donc valider sa fonctionnalité… Mais elle existe ! Un peu chère, mais après tout pourquoi pas, si aucun régime n’a fonctionné jusqu’alors, c’est peut-être le moment de tester ! Plus d’infos : ceinture-alligator.com