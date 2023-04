La start-up Airturb dévoile un système hybride solaire/éolien domestique et hors réseaux

L’éolien et le solaire sont les deux sources de production d’énergie du futur. Utiliser le vent ou le soleil pour produire de l’électricité devient progressivement la solution privilégiée par de nombreux particuliers. Cependant, utiliser le vent ou le soleil impose quelques contraintes en fonction des conditions météorologiques. En effet, une éolienne fonctionne grâce aux vents, et les panneaux solaires grâce à la lumière du soleil. Pour tenter de tirer profit de ces deux sources simultanément, AirTurb, une entreprise basée aux Pays-Bas, vient de lancer un système hybride éolien-solaire. Ce dernier propose une nouvelle alternative pour produire de l’électricité dans les maisons, le Model One. Découverte.

Le Model One d’Airturb, qu’est-ce que c’est ?

La nouvelle invention d’Airturb se présente comme une seule unité à installer sur un toit, combinant l’énergie éolienne et solaire. Une alternative plus complète pour la production d’électricité. Selon les données fournies par le constructeur, elle peut atteindre une capacité de production de 500 W. Model One se compose d’une éolienne à axe vertical, de forme hélicoïdale modifiée, ainsi que de quatre panneaux photovoltaïques monocristallins de 30 W chacun. Le système Airturb est prévu pour une installation sur toit et hors réseau avec une charge de 131 kg/m².

De quoi se compose le Modul One d’Airturb ?

La base de Modul One peut accueillir quatre panneaux solaires de 30 W chacun. Des panneaux solaires conçus par l’entreprise allemande Enjoy Solar, les modules Eco Line ES30M36. Un panneau solaire se constitue d’une structure en acier galvanisé et caoutchouc, de dimensions 1,14 × 1,14 m et de 20 mm d’épaisseur et d’un poids de 35 kg. Quant aux panneaux, ils pèsent 1,5 kg chacun et mesurent 1,5 × 0,7 × 1,5 mm. La base peut aussi accueillir d’autres panneaux que les Enjoy Solar, mais elle a été conçue avec ces modèles. Quant à l’éolienne, elle mesure 1,8 × 1,14 × 1,14 m et pèse 70 kg. Avec un lest de 70 à 100 kg, elle fonctionne avec des températures allant de −25 ºC à 60 ºC.

Et techniquement, cela donne quoi ?

Le système éolien se compose d’un générateur axial à aimants permanents (PMSA) de 300 W, capable de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif triphasé. Pour compléter ce système hybride, il est équipé d’un onduleur hybride DualVolt d’une capacité de 500 W. Ce dernier mesure 540 × 430 × 139 mm et pèse 25 kg. Deux versions du système sont proposées par la société, l’une avec des panneaux solaires et l’autre sans. Ces deux versions seront disponibles à partir du troisième trimestre de cette année. Si vous optez pour le pack complet, y compris la base solaire et l’onduleur éolien, son prix est de 4 235 €, hors frais d’installation. Airturb assure que le système est conçu, développé et fabriqué en interne et qu’il est assemblé aux Pays-Bas, mais fabriqué en Turquie. Plus d’informations : airturb.com.

Les principales caractéristiques techniques :