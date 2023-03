Bon plan : le panneau solaire Enjoy Solar de 200 W est à moins de 200 € sur ce marketplace (vous attendez quoi ?)

Vous pouvez installer un panneau solaire dans votre maison afin de réduire votre consommation d’électricité fournie par les réseaux officiels. Plusieurs possibilité s’offrent à vous : vous aurez le choix de les poser sur le toit de votre habitation, sur votre terrasse ou dans votre jardin. Il est important de choisir l’emplacement avec soin pour bénéficier d’un excellent taux d’ensoleillement toute l’année. Il vous est également possible d’employer un ou plusieurs panneaux photovoltaïques pour alimenter vos appareils en énergie dans un camping-car, une caravane ou même un bateau. Afin de vous aider à choisir le modèle adapté à vos besoins, nous vous invitons à découvrir quelques conseils ci-dessous.

Quel est le type de panneau solaire adapté à vos attentes ?

Il existe trois grandes catégories de modules solaires selon la technologie utilisée. En effet, le panneau amorphe est l’option la plus simple et la moins chère du marché, mais son rendement est relativement faible (5 à 10 %). Le silicium qui le compose n’est pas cristallisé. Donc, ses atomes sont désordonnés, diminuant ainsi l’efficacité du dispositif. Le panneau polycristallin est constitué de nombreux cristaux de silicium. Ses performances énergétiques (15 à 18 %) sont plus élevées que celles du panneau amorphe. Son inconvénient principal est son intermittence.

Il ne parvient pas à convertir le rayonnement solaire en énergie en cas de faible ensoleillement. La troisième catégorie est le panneau monocristallin qui garantit le meilleur rendement. Celui-ci est composé d’un seul cristal de silicium, homogène et efficace. Il est en mesure de convertir jusqu’à environ 23 à 25 % de la lumière reçue. D’ailleurs, ce module monocristallin se décline en deux modèles : l’un avec des cellules N-Type et l’autre avec des cellules PERC. Le « mono N-Type » est dopé avec un atome de phosphore et le « mono PERC » avec un atome de bore.

La puissance d’un panneau solaire, un critère de choix crucial

La puissance indicative correspond à la puissance maximale qu’un module solaire peut atteindre dans des conditions d’ensoleillement et de température idéales en laboratoire. On l’appelle également « puissance crête ». Celle-ci est exprimée en watt (W) ou en watt-crête (Wc). La puissance réelle dépend étroitement des conditions météorologiques dans la zone géographique où le panneau est installé. Pour cette raison, les fabricants recommandent de poser ce type d’installation dans un endroit idéalement exposé au soleil, avec une inclinaison sur un angle de 15 à 45°. Il faut aussi éviter toute source d’ombre telle qu’une cheminée, un bâtiment voisin ou une végétation. Par rapport au panneau polycristallin, le « monocristallin PERC » est plus intéressant en termes d’efficacité. Il continue de produire de l’énergie même si la luminosité est faible.

Le panneau solaire monocristallin Enjoy Solar : quels sont ses avantages ?

Ce module photovoltaïque monocristallin emploie la technologie des cellules PERC. Ainsi, il peut fonctionner dans des conditions d’éclairage diffus ou faible. Grâce à une diode de dérivation intégrée, il est protégé de tout problème lié à l’ombrage. Sa puissance indicative est de 200 W sous une tension optimale de fonctionnement de 18,10 V. Ce panneau solaire est robuste et durable. Ses cellules en verre trempé sont dotées d’un revêtement pourvue d’une protection contre les intempéries.

Son cadre en aluminium résiste à la corrosion. Sa boîte de jonction IP68 est étanche à la poussière et à l’eau. Certifié TÜV, ce module répond aux normes IEC 61215 et IEC 61730. Le panneau solaire Enjoy Solar est actuellement disponible sur Amazon au prix de 193,50 €, un produit plébiscité par les acheteurs avec une évaluation de 4,3 étoiles sur 5 pour 1 312 utilisateurs.