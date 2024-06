La startup norvégienne Nofence invente un système de « clôture virtuelle » destiné aux éleveurs

Dans le domaine de l’élevage, les clôtures sont indispensables pour délimiter les pâturages et protéger les troupeaux d’éventuels prédateurs. Toutefois, leur installation et leur entretien peuvent être particulièrement coûteux, et elles ont un impact négatif non négligeable sur la biodiversité. En effet, les clôtures empêchent certaines espèces non agressives d’accéder à des ressources nécessaires à leur survie, ce qui va changer leurs habitudes. Selon les résultats d’une étude publiés sur Treedom, 80 % des animaux sauvages qui vivent à proximité de zones clôturées subissent d’importants changements comportementaux. Pour améliorer le bien-être des troupeaux et leur sécurité, limiter l’impact de l’élevage sur la biodiversité et permettre aux éleveurs de réduire leurs dépenses, Nofence a mis au point un système de clôture virtuelle innovant.

Une clôture permettant de délimiter efficacement les pâturages

Le système de clôture virtuelle mis au point par Nofence offre aux éleveurs la possibilité de tracer des pâturages à partir d’une tablette, d’un smartphone ou d’un ordinateur. Une fois les limites en place, des colliers équipés de GPS empêchent le bétail de les franchir. Dans le cas où un animal s’approche d’une clôture virtuelle, le dispositif émet un avertissement sonore. S’il continue d’avancer et franchit la limite, son collier lui envoie une décharge d’une intensité inférieure à celle des clôtures électriques classiques. Celle-ci est suffisante pour le dissuader de poursuivre son chemin et l’inciter à revenir dans le pâturage. Ce fonctionnement à la fois simple et efficace réduit les dépenses liées à la mise en place et à l’entretien de haies ou de grillages, mais également les risques de dégradations des pâturages. En effet, contrairement aux clôtures classiques, celles virtuelles permettent aux éleveurs de déplacer plus aisément leurs animaux et les faire paître à différents endroits. Ce qui a un impact positif sur la santé des sols, ainsi que sur la diversité des végétaux.

Une technologie contribuant au bien-être des animaux

Bien qu’ils puissent envoyer des impulsions électriques en cas de franchissement d’une clôture virtuelle, les colliers connectés contribuent au bien-être des animaux en réduisant les interactions avec les humains qui peuvent être des facteurs de stress. Par ailleurs, ils permettent aux éleveurs d’accéder à différentes données liées à leur bétail, telles que le niveau d’activité, et donc de détecter rapidement les éventuels problèmes de santé. Il est à noter que le stress peut entraîner un affaiblissement du système immunitaire et rendre les animaux moins résistants face aux maladies et aux infections. Il peut aussi diminuer leur appétit et avoir de mauvaises répercussions sur leur fertilité.

Une technologie permettant de garantir la sécurité des troupeaux

Hormis la santé et le bien-être des animaux, la technologie développée par Nofence se présente comme une excellente solution pour garantir leur sécurité. Grâce à l’application, les éleveurs peuvent définir des limites spécifiques pour les pâturages. Cela permet d’éviter que le bétail ne pénètre dans des zones dangereuses comme des fleuves, des falaises, des zones sujettes aux inondations fréquentes ou à haut risque d’incendie. Pour information, les clôtures virtuelles de l’entreprise norvégienne ont été mises à la disposition des éleveurs des États-Unis.

Malgré quelques problèmes à régler, tels que celui lié à la durée de vie des batteries des colliers, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur enthousiasme concernant cette technologie. Les colliers pour les bovins sont proposés à environ 305 €/unité, tandis que ceux destinés aux moutons et aux chèvres sont à plus de 210 €/unité. À ces tarifs s'ajoutent les frais d'abonnement mensuel qui varient en fonction d'un certain nombre d'éléments, comme la taille des troupeaux. Plus d'informations sur le site Nofence.