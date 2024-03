Comment faire son premier poulailler ?

Il y a une quarantaine d’années, avoir un poulailler était presque comme avoir une télévision aujourd’hui. Tous ceux qui avaient la possibilité physique hébergeaient des poules, qui pondaient de bons œufs. Ne nous leurrons généralement, les poules finissaient aussi à la casserole. C’était une solution pour obtenir de la nourriture gratuite ou presque. Depuis quelques années, le poulailler revient en force, et les poules, que l’on ne mange quasiment plus, sont choisies pour la production d’œufs, et le recyclage des déchets alimentaires. Aujourd’hui, détenir un poulailler doit même être déclaré en mairie afin que les autorités sachent réagir en cas d’épidémie d’Influenza Aviaire, ou grippe aviaire. Mais, quelles sont les trois choses à savoir avant d’adopter une poule ? Et, comment faire pour les rendre heureuses ? Je vais tout vous expliquer.

Quelle poule choisir ?

Choisir les poules dépendra des fonctions que vous souhaitez leur donner. Vous aurez donc le choix entre des poules d’ornement, des poules pondeuses ou des poules à chair. Les poules d’ornement sous souvent des races naines, aux plumes ébouriffées. Si vous choisissez des poules pondeuses, je vous expliquais dans cet article quelle race choisir. Enfin, concernant les poules à chair, que vous mangerez donc ensuite, la race la plus connue est la Crève-Cœur.

Combien de poules dans mon poulailler ?

Sachez que quel que soit votre choix de poules, si vous hébergez plus de 50 poules de 30 jours, vous serez considérés comme un éleveur, et en conséquence dans l’obligation de vous déclarer comme tel. Pour le bien-être animal, il sera obligatoire d’adopter au moins deux poules, car c’est un animal qui vit en groupe, très social. Une seule poule s’ennuierait et se laisserait mourir. Justement, si l’une ou l’autre venait à s’éteindre, il faudrait immédiatement la remplacer. Pour ces raisons, un minimum de trois poules assurera le bien-être de chacune. En règle générale, il est recommandé de prévoir entre 0,20 m² et 0,30 m² d’espace par poule dans le poulailler. Toutefois, pour les poules d’ornement, il est conseillé de leur proposer un minimum de 4 m² d’espace dans votre jardin. Quant aux poules pondeuses, elles nécessitent un minimum de 5 m² pour s’épanouir convenablement dans leur environnement extérieur. Enfin, pour une production d’œufs pour un foyer de quatre personnes, 2 à 3 poules suffiront pour une consommation régulière.

Adopter une poule réformée, une idée géniale !

Au lieu de vous rendre en jardinerie pour acheter des poules, pensez à consulter la liste des éleveurs de votre région, si vous envisagez des poules pondeuses. Après 2 à 3 ans, les poules d’élevage sont considérées comme « réformées », car elles ne sont plus assez productives. Or, une poule peut pondre toute sa vie, et suffire largement à la production d’œufs d’un foyer de quatre personnes. Une poule reformée, comme les autres d’ailleurs, possède une espérance de vie de 7 à 9 ans, et pondra de 90 à 120 œufs par an, une fois reformée. Pour l’éleveur, elle n’est donc plus assez rentable, mais suffit à une production familiale.

De plus, vous paierez votre poule réformée beaucoup moins cher, autour de 7 € contre plus de 20 € en jardinerie. Certains éleveurs offrent même quelques poules sur des événements précis. Faites un petit tour sur le site Les Caqueteuses, peut-être trouverez-vous des poules réformées à adopter près de chez vous ? Vous les sauverez évidemment de l’abattoir, ce qui est plutôt une excellente idée, en prime ! Vous connaissez des adresses d’éleveurs qui vendent des poules réformées ? Partagez-nous l’information pour nos lecteurs. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .