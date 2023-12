Lion Lights, un système solaire pour protéger le bétail des prédateurs, lauréat du prix des jeunes inventeurs 2023 (EPO)

La faune indigène n’est évidemment pas semblable dans tous les pays du monde. Si, en France, nous cherchons par exemple à protéger les troupeaux du loup, ce n’est pas réellement similaire en Afrique. Sur ce continent au climat chaud, les autochtones cherchent aussi à protéger leurs troupeaux, mais plutôt d’autres prédateurs de grande envergure : les lions. Au Kenya, Richard Turere, lauréat du Prix Jeunes Inventeurs 2023 de l’Office européen des brevets (EPO), a justement inventé un système novateur appelé Lion Lights. Cette invention, établie à partir d’un système d’éclairage, vise à dissuader les lions d’attaquer le bétail dans les enclos, sans pour autant les tuer. La population de lions est passée de 15 000 à seulement 2 500 en 20 ans dans le pays. L’invention de Richard Turere pourrait donc aider à la préservation de l’espèce. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Richard Turere est membre de la communauté Maasai de Kitengela et, toute sa vie d’enfant, il a dû aider ses parents à protéger le bétail contre les attaques de lions. En grandissant, il a pris conscience que l’éradication du lion n’était pas la meilleure solution, car cela menaçait l’équilibre écologique du pays. En revanche, il fallait quand même parvenir à protéger les troupeaux, qui sont parfois le seul revenu ou moyen de se nourrir de ces peuples indigènes. C’est dans ce contexte que Turere a commencé à concevoir un système d’éclairage automatisé capable de simuler la présence humaine pour dissuader les lions.

Comment fonctionne son invention ?

Initialement, Turere a constaté que la simple présence humaine avec une lampe de poche suffisait à éloigner les lions des écuries. S’appuyant sur cette observation, il a entrepris de créer un système plus sophistiqué. Utilisant l’énergie solaire et, parfois, l’énergie éolienne en complément, le système Lion Lights utilise des séquences lumineuses uniques programmées pour éviter que les lions n’apprennent des modèles prévisibles. Placées autour des enclos, les lumières imitent le mouvement humain, parvenant ainsi à effrayer les lions et à les maintenir à distance du bétail. En 2013, il a aussi créé une association autour de son invention, afin de récolter des fonds pour la déployer dans tout le pays.

Une invention salvatrice pour lutter contre les prédateurs

Depuis le lancement de Lion Lights en 2013, l’inventeur a pu faire profiter de son invention à près de 2 000 foyers et a étendu son dispositif à d’autres pays, eux aussi touchés par les attaques de lions. La Tanzanie, le Botswana, la Namibie, l’Argentine et l’Inde accueillent ainsi également le Lion Lights. L’impact positif va au-delà de la protection des lions, car le système s’est révélé efficace pour dissuader divers prédateurs, notamment léopards, pumas, hyènes et éléphants. Cette approche locale a contribué à augmenter la population de lions au Kenya, offrant ainsi un modèle de conservation durable.

Une invention saluée par de nombreux acteurs

L'histoire inspirante de Turere a captivé l'attention des conférences TED, où il a partagé sa vision à l'âge de 13 ans. Bénéficiant d'une bourse d'études, il a poursuivi ses études et obtenu un diplôme en défis mondiaux et conservation de la faune. Turere, avec son parcours remarquable, souhaite inspirer d'autres jeunes à croire en leur capacité à apporter des changements significatifs, indépendamment de leur contexte. L'invention de Turere n'est pas seulement une réponse locale aux conflits homme-faune, mais elle s'inscrit également dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En savoir plus : epo.org.