Le drap de plage anti-vent, l’étonnante invention de Legrand Bemba-Debert

Avez-vous déjà essayé d’étaler votre drap de plage lorsque le vent souffle ? Il faut alors se mettre dans le sens du vent pour l’étaler, puis avoir à portée de main quelques lourds galets qu’il faut se dépêcher de mettre aux quatre coins, etc. Nous avons tous vécu cette situation sur la plage ou même dans son jardin ! Legrand Bemba-Debert est un jeune homme originaire de Meaux qui, pour les fans, est le « Kirikou » adulte de la pièce de théâtre mise en scène par Michel Ocelot. Originaire du Congo, Legrand a aussi joué dans des clips et a même embrassé Hélène Rollès, star des Mystères de l’Amour. Toutefois, c’est à Aurillac qu’il a un jour, décidé de se poser pour inventer un drap de plage anti-vent révolutionnaire. Découverte.

Comment lui est venue cette idée d’invention ?

Comme de nombreuses inventions, le drap de plage anti-vent est né d’un constat ou plutôt d’un problème de l’inventeur. Lorsque l’on s’installe sur la plage, le vent peut être agaçant. Cela m’a poussé à penser qu’il y avait certainement matière à créer quelque chose de nouveau, explique Legrand dans une interview accordée au journal Actu Cantal. Il invente alors le Waatea, un drap de plage fondé sur l’effet de sol. Rappelons que c’est un phénomène aérodynamique qui se produit autour d’ailes ou de surfaces portantes lorsqu’un fluide, généralement de l’air, s’écoule au-dessus et en dessous de ces surfaces.

Le drap anti-vent Waatea, qu’est-ce que c’est ?

Cette technique de l’effet de sol, évoquée ci-dessus, fait que le vent va venir plaquer le drap de plage au sol au lieu de chercher les fameux galets qui le maintiendront. Le drap Waatea n’est pas la seule invention de Legrand, mais elle est celle qui lui a fait remporter une médaille d’argent au concours Lépine de Paris. Il a aussi gagné une médaille de bronze lors du concours Fidéalis.

Les autres inventions de Legrand Bemba-Debert

Legrand Bemba-Debert, l’inventeur aux idées ingénieuses, a su créer des produits phares qui ont conquis le marché. Parmi eux, un tapis à colorier lavable et réutilisable à l’infini, inspiré par son fils qui décorait les murs de leur appartement. Décliné en grand format et doté de feutres lavables, ce tapis permet de créer un véritable tableau de peintures éphémères, facilement lavable en machine. Fort du succès de cette innovation, Legrand a également étendu sa technologie à d’autres produits tels que les nappes de pique-nique, les tapis de jeux, les tapis de méditation et même les tapis pour chiens et chats. Parmi ses autres inventions, on retrouve un tapis de prière avec une boussole intégrée ainsi qu’un tapis de méditation zen, qui viennent enrichir sa gamme innovante.

Un créateur de génie qui a su innover

La créativité de Legrand ne connaît pas de limites, et ses produits trouvent des distributeurs aussi bien locaux qu’internationaux, faisant de lui un véritable entrepreneur à succès. Sa médaille d’argent au Concours Lépine témoigne de la reconnaissance de ses pairs pour ses idées novatrices. Avec sa casquette de “couteau suisse congolais”, Legrand Bemba-Debert ne cesse de surprendre et d’imaginer de nouvelles inventions prometteuses, prêtes à conquérir de nouveaux marchés. Ses produits sont disponibles dans divers points de vente physiques ainsi que sur son site marchand, waatea.fr.