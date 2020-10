Les masques Uniqlo AIRism enfin disponibles en France !

La marque japonaise Uniqlo étend son savoir-faire et sa technologie aux masques en tissus, et c’est un véritable carton aux Etats-Unis et au Japon ! Uniqlo existe depuis 1984, la marque propose des vêtements simples et universels.

Ils améliorent constamment leur gamme et viennent de créer la technologie AIRism pour concevoir des vêtements légers, respirant et qui sèchent rapidement. C’est donc cette technologie qu’utilise Uniqlo pour concevoir ses masques lavables. De longues files d’attente se forment depuis leur sortie en magasin. Mais pourquoi ont-ils un tel succès dans le monde ? Il est désormais disponible en France, va-t-il confirmer son étonnant succès ?

En temps normal Uniqlo et la technologie AIRism, ce sont des t-shirts, sous-vêtements, pantalons ou linge de lit. La matière fabriquée est confortable, respirante et douce à porter. C’est donc tout naturellement qu’Uniqlo transpose cette technologie aux masques lavables.

Les masques Uniqlo sont composés de trois couches : deux couches de tissus AIRism, auto-désodorisant et une couche centrale de filtre anti-microbien. Les masques de la marque japonaise bloqueraient 99% des particules comme les gouttelettes, pollens ou bactéries.

Crédit photo : Capture d’écran boutique Uniqlo

Ces masques sont donnés pour 20 lavages pour conserver leur taux de filtration de 99%, au-delà de 20 lavages, le taux passerait à 95% environ. Et il faut dire que leur prix, comparé à la technologie utilisée encourage à les utiliser : 12.90€ les trois pièces. Ils sont disponibles en trois tailles (S, M, L) et en trois coloris (Blanc, Gris, Noir). Pas de fioritures chez Uniqlo, les masques sont sobres et élégants. Ils pourraient aussi rencontrer un joli succès dans notre pays !