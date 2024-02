Les pompes à chaleur à hydrogène ont un énorme potentiel affirment ces chercheurs de l’Université de Sheffield

À l’horizon de 2050, les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère pourraient progresser de 50 %, selon une étude publiée en 2022. Cette hausse pourrait considérablement aggraver le changement climatique mondial. C’est pour cette raison que les pays signataires de l’Accord de Paris s’engagent à réduire leur impact environnemental en fixant divers objectifs climatiques et énergétiques. Dans ce sens, des technologies à faible teneur en dioxyde de carbone comme les PAC sont lancées sur le marché pour fournir du chauffage plus écologique dans les logements.

Ces équipements de nouvelle génération sont censés remplacer les solutions alimentées par des combustibles fossiles, dont les chaudières à gaz, en vue de limiter l’empreinte carbone du secteur du bâtiment résidentiel. Mais est-ce vraiment le cas ? Au Royaume-Uni, une équipe de recherche de l’Université de Sheffield a réalisé des études approfondies pour évaluer le potentiel des pompes à chaleur à hydrogène vert et connaître les scénarios de chaîne d’approvisionnement les moins polluants. Les résultats ont montré que ce type de PAC est l’option de chauffage la plus prometteuse pour atteindre les objectifs de décarbonation de ce pays. Décryptage.

La transition vers des solutions de chauffage neutres en carbone

À travers la norme Future Homes Standard, le gouvernement britannique vise à éliminer les systèmes de chauffage alimentés par des combustibles fossiles pour les nouvelles constructions d’ici à 2025. En vue d’atteindre cet objectif, l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire dans les logements neufs est ainsi interdite dans le pays depuis 2023. Comme alternative aux appareils conventionnels polluants, les propriétaires recourent en grande partie aux pompes à chaleur à air. Ces dernières nécessitent une alimentation électrique externe via le réseau ou une source d’énergie renouvelable (solaire ou éolienne).

En plus de l’élimination des systèmes de chauffage polluants, le gouvernement britannique ambitionne d’installer au moins 600 000 PAC par an d’ici à 2028. Cela est inclus dans sa stratégie sur la chaleur et les bâtiments (Heat and Buildings Strategy). Cependant, malgré la transition du pays vers des technologies à faible émission, les chaudières à gaz y dominent encore dans le secteur du résidentiel. De plus, face à la hausse des prix de l’énergie et aux problèmes de pollution due à l’utilisation des combustibles fossiles, la durabilité et la sécurité énergétique ainsi que la résilience de la filière du bâtiment pourraient être grandement menacées au Royaume-Uni.

La PAC à hydrogène, la solution de chauffage la mieux adaptée

Les résultats de cette étude ont montré que l’idéal est d’utiliser de l’hydrogène vert pour faire fonctionner les PAC afin de parvenir à une baisse considérable de l’empreinte carbone associée à la production d’énergie. Contrairement à cela, les PAC et les chaudières alternatives qui dépendent du réseau électrique et du gaz naturel conviendraient moins aux objectifs de lutte contre le changement climatique actuel. Les chercheurs ont souligné que l’hydrogène utilisé devrait être produit à partir des énergies renouvelables et sans carbone. Ainsi, le développement de la filière de la production de ce vecteur d’énergie propre devrait être soutenu au Royaume-Uni.

Cette équipe de recherche a également étudié plusieurs différents scénarios de chaîne d’approvisionnement en pompes à chaleur afin de déterminer les moins émetteurs de carbone. Pour chaque scénario, elle a pris en compte les différentes phases d’une chaîne d’approvisionnement, à savoir l’extraction des matières premières, le transport, la fabrication, l’assemblage et l’installation (A & I), l’exploitation et la maintenance (O & M). D’après les résultats obtenus, les scénarios avec une fabrication à 50 % ou à 100 % en Suède seraient les plus respectueux de l’environnement. Cela s’explique par le fait que la production d’électricité suédoise dépend davantage des énergies renouvelables aujourd’hui. En revanche, les scénarios qui consistent à fabriquer et à importer des PAC depuis la Chine seraient l’option la plus polluante. Plus d’informations : Nature.com. Que pensez-vous de ces pompes à chaleur à hydrogène ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.