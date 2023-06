La puissance nominale d’un module solaire est un critère important à considérer lors de l’achat de cet équipement. Elle déterminera la quantité maximale d’électricité que l’installation pourra fournir dans des conditions favorables (niveau d’ensoleillement idéal, emplacement sans ombre, température de 25 °C, etc.). Cette capacité de production d’énergie varie de 7 à 125 W pour la plupart des systèmes photovoltaïques pliables et portables présents dans le commerce. Les modèles plus puissants (200 W et plus) sont encore peu nombreux et moins pratiques, alors que plusieurs adeptes d’activités extérieures ont des besoins énergétiques élevés. Fort de ce constat, Sara Plaga et Kim-Joar Myklebust ont inventé deux modèles de panneaux solaires mobiles de 330 W et de 500 W. Nous vous proposons d’en apprendre plus sur cette invention à travers cette rubrique.

Comment ces technologies solaires pliables ont-elles été conçues ?

L’idée de créer ces panneaux photovoltaïques portables en origami est née lorsque ces deux innovateurs italiens voulaient résoudre un problème qu’ils ont rencontré au cours de leurs propres voyages. En effet, ce couple avait constaté l’incapacité des modules solaires existants à couvrir leurs besoins en énergie mobile. Il voulait ainsi développer un nouveau système combinant puissance, durabilité et portabilité. C’est pourquoi il s’est orienté vers la conception en origami pour mettre en œuvre leur vision. Il s’est inspiré des installations photovoltaïques pliables utilisées par les vaisseaux spatiaux et les satellites. En effet, ces nouvelles unités en forme d’aile se déplient dans plusieurs directions en un rien de temps.

Contrairement à certains modèles conventionnels rigides, ces modules innovants seraient moins encombrants et moins lourds. Ils se transportent facilement et prennent peu de place à bord d’un camping-car ou d’un bateau, selon leurs concepteurs. De plus, ils sont composés de six panneaux monocristallins reliés entre eux par des fermetures à glissière. Le modèle de 500 W peut se comprimer au 1/9ème de sa forme élargie. Ses dimensions pliées sont de 119 x 40 cm et ses dimensions dépliées de 270 x 165 cm. Son poids est seulement de 13,5 kg. Le modèle de 330 W possède également une surface de 119 x 40 cm, mais il est moins épais que l’autre (5 cm d’épaisseur au lieu de 7,6 cm). Celui-ci pèse 9 kg.

Comment utiliser ces modules photovoltaïques en origami ?

Selon l’entreprise Levante, ses modules solaires mobiles constituent une solution de production d’énergie complète pour la navigation, le camping-caravaning ou les activités agricoles dans une région hors réseau. Ils pourraient aussi être employés par les ménages qui désirent réduire leur facture d’énergie annuelle. En fonction du niveau d’ensoleillement, ils peuvent être installés à plat ou maintenus inclinés à l’aide d’un bras télescopique de la béquille (fournie). De plus, leur conception modulaire permet d’enlever ou d’ajouter des panneaux en fonction de la puissance attendue.

Cette start-up estime que le système de 330 W pourra produire jusqu’à 1 000 Wh par jour, dans des conditions idéales. La version 500 W permettra d’ailleurs d’obtenir le double de cette production. Par temps ensoleillé, celle-ci pourrait satisfaire entièrement les besoins en énergie d’un voilier de 45 pieds. Elle serait largement puissante pour répondre aux attentes des campeurs. Ces deux modèles de panneaux solaires portatifs sont livrés avec un micro-onduleur domestique ou un contrôleur de charge de véhicule. Un câble de sortie MC4 de 3 m peut également être fourni pour les brancher à une centrale électrique portable. Plus d’informations : Levante.eco