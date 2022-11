L’invention de la chaudière ionique : est-ce intéressant pour chauffer une maison ?

Par le temps qu’il fait en France, nombreux ont certainement déjà rallumé leur chauffage, prêts à faire face à ce froid qui s’installe progressivement. Certains prévoient encore l’installation d’une nouvelle chaudière plus performante. Si vous faites partie de ces personnes, vous avez alors les cartes en mains quant au choix du meilleur système de chauffage. Parmi les derniers arrivés sur le marché, on peut en trouver différentes sortes, dont la chaudière ionique. Cet appareil de chauffage a débarqué avec son lot d’avantages. On loue son aspect révolutionnaire, son originalité… mais qu’en est-il réellement ?

Le principe de fonctionnement d’une chaudière ionique

Le principe de fonctionnement d’un chauffage ionique repose sur l’ionisation, un phénomène dont l’objectif est de transformer l’électricité en chaleur. Tout ce processus ne nécessite aucun besoin de résistance thermique. À la place, l’appareil va fonctionner avec de l’eau chauffée au moyen d’un ioniseur. L’appareil se compose de deux circuits fermés différents. Le premier comporte de l’eau ionisée: c’est dans cette partie que le liquide est porté à haute température et circule en boucle en étant de plus en plus chaud, selon les commandes de l’utilisateur. Un échangeur y est présent avec le rôle de transférer les calories vers le circuit secondaire, dit de chauffage. Celui-ci est hydrauliquement indépendant du premier. Il reçoit, grâce à l’échangeur, les calories afin de chauffer son eau qui sera ensuite dirigée vers les radiateurs.

Des avantages intéressants

Outre son système de fonctionnement assez particulier, la chaudière ionique est appréciée pour sa taille et son poids. Robuste, elle est très peu encombrante par rapport aux appareils de chauffage électriques courants. Une chaudière à ionisation est également facile à installer, car elle requiert un simple branchement électrique. D’ailleurs, son besoin en maintenance est limité sachant que ses risques liés aux pannes sont quasiment nuls. Cet appareil se veut aussi calme et inodore lorsqu’il est en marche. Enfin, un autre point fort de cette chaudière est probablement sa nature écologique puisqu’elle ne rejette pas de CO₂. Ces avantages portent à croire que la chaudière à ionisation a tout pour plaire, mais c’est sans compter sur son prix…

Combien cela coûte ?

Le prix est le principal inconvénient de la chaudière ionique. Son coût est effectivement très élevé, allant jusqu’à quatre fois celui des chauffages électriques ordinaires. Le prix pratiqué est d’au moins 4 000 euros et peut grimper jusqu’à 16 000 euros. Les valeurs varient généralement en fonction de la puissance de l’appareil. À ces chiffres, vous devrez encore ajouter les frais d’installation. Comparé à un autre chauffage de la même puissance, le chauffage à ionisation n’est donc absolument pas rentable. De plus, avec ce type de système, les propriétaires ne peuvent espérer aucune subvention nationale. Cela s’explique par le fait que l’appareil ne se serve pas d’énergie renouvelable bien qu’il soit perçu comme étant écologique, ne dégageant pas de CO₂.