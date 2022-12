L’invention d’un film solaire révolutionnaire « capable de prendre n’importe quelle forme ou dimension »

Depuis quelques années, le marché de l’énergie solaire et des panneaux photovoltaïques est en forte progression. Désormais, il semble évident que l’énergie solaire sera l’avenir de la planète en matière de production d’énergie. Comme de nombreux pays, la France encourage le développement des installations photovoltaïques aussi bien au niveau des professionnels que des particuliers. Cependant, un problème subsiste et ce dernier fait notamment référence à l’esthétique des panneaux photovoltaïques. En effet, leurs aspects extérieurs ne peuvent pas convenir à certains types d’édifices, en l’occurrence aux toits de bâtiments classés, alors que ces derniers sont assez énergivores. Du côté de Nantes, l’entreprise Asca propose un film photovoltaïque modulable qui pourrait être une future alternative aux panneaux solaires classiques. Découverte.

Le film solaire Asca, qu’est-ce que c’est ?

Si vous vous trouvez à Bâle en Suisse, près du bâtiment d’un géant du secteur pharmaceutique, vous pourrez apercevoir de petits losanges gris sur la toiture. C’est le film photovoltaïque conçu pas ASCA, une filiale du groupe Armor qui s’est spécialisée dans les cartouches d’encre. Asca a développé un film solaire souple, léger et transparent qui peut s’intégrer sur des toitures ou mieux encore : sur les vitrages des bâtiments. Il s’adapte particulièrement aux architectures en dôme et permet totalement l’autonomie énergétique. Le bâtiment suisse est le premier en Europe à avoir choisi ce film solaire de fabrication 100 % française. Le secret de ce film réside évidemment dans sa fabrication. En effet, il est fabriqué à partir d’une encre solaire qui a nécessité plus de 10 ans de recherche et de développement. Rappelons que les encres sont la spécialité de l’entreprise au départ ! Le secret de fabrication ne sera pas dévoilé, mais il faut savoir qu’Asca est capable de produire un million de mètres carrés par an, sur un film plastique très fin sans recourir à aucun métal rare. À leur sortie, ce sont de bandes noires de quelques millimètres d’épaisseur, aux reflets violets et verts, qui peuvent s’installer sur tous types supports.

Pourquoi ce film solaire est-il innovant ?

Le film photovoltaïque est composé de polymères issus de la chimie organique fixés sur des films PET flexibles. Et comme il est souple, il peut prendre la forme de losanges, de carrés, de ronds, de triangles ou encore de reproduire une feuille d’arbre. Il est possible d’imaginer toutes formes de film puisqu’il suffit de le découper à la forme souhaitée. Les films solaires sont déjà très utilisés en Allemagne, notamment sur les balcons, les toitures et les éclairages publics afin de produire de l’électricité « verte ». En revanche, en France, cela semble encore bien compliqué et pour cause ? Moïra Asses, responsable marketing de l’entreprise, pointe du doigt les règles d’urbanisme françaises, trop contraignantes, excluant ce type de dispositif visant à produire de l’énergie écologique.

Les caractéristiques techniques du film Asca.

Le film Asca se présente comme une solution solaire révolutionnaire dans la course vers la transition énergétique. Flexible et résistant, il garde ses performances même en faisant face à de hauts niveaux de déformation, de torsion ou de vibration. Par conséquent, il peut s’adapter à tous les bâtiments à architecture courbée, en l’occurrence à la Seine Musicale, cette immense géode située sur l’île Seguin entre Boulogne Billancourt et Meudon. Pouvant être présenté sous un ton plus ou moins transparent, le film Asca peut également se décliner en différentes teintes (bleu, rouge, vert ou gris), selon le besoin du designer. Par ailleurs, il est très léger, s’adaptant aux matériaux tels que les vitrages par exemple. Envie d’en savoir plus sur cette invention révolutionnaire ? Rendez-vous sur le site Asca.com.