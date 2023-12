L’invention d’un générateur d’énergie électromagnétique autonome, sans pièce rotative ni carburant

En 2022, la production d’électricité est l’une des activités les plus polluantes au monde. Elle représente environ 40 % des émissions mondiales de carbone. Les centrales thermiques à flamme qui utilisent des combustibles fossiles (charbon et gaz naturel) prédominent encore, alors que ces systèmes sont les plus dangereux pour l’environnement. Les projets de production d’énergie décarbonée à l’aide de panneaux solaires, d’éoliennes, d’hydroliennes et de centrales hydroélectriques se multiplient aujourd’hui. Mais la capacité de ces technologies ne suffit pas pour répondre à la demande d’électricité propre en hausse continue à travers le monde.

C’est pourquoi, en plus de ces solutions d’énergie renouvelable, il est crucial de continuer de créer d’autres systèmes performants, rentables et surtout sans émission. Dans ce sens, l’Institut de recherche SEMP de Corée du Sud et Global Solutions for Projet Management ont notamment développé un générateur électromagnétique à intelligence artificielle (AISEG), qui produit de l’énergie électrique sans utiliser du carburant. Décryptage.

Le principe de fonctionnement de cette technologie

Selon les chercheurs, le fonctionnement de ce générateur électromagnétique autonome repose sur les principes électromagnétiques fondamentaux et la loi de l’inverse du carré. Équipé d’un super aimant, ce système sans pièce rotative utilise aussi l’enroulement circulaire pour générer des champs magnétiques stables. Grâce à l’application de signaux logiques d’intelligence artificielle, il serait capable de produire une fréquence de sortie constante. Le groupe SEMP a également expliqué que l’AISEG est basé sur la théorie du Bandwagoning et l’application de la loi de Biot-Savart et de la loi de Faraday.

Le lancement officiel de cette innovation à la COP28

Cette technologie de production d’électricité verte a été officiellement lancée à l’occasion de la COP28 à l’Expo City de Dubaï, aux Émirats arabes unis. C’est l’aboutissement de près de quatre années de recherches effectuées par les experts du groupe SEMP. Des démonstrations de ce générateur innovant ont eu lieu dans la zone verte de la COP28, au Hub de la transition énergétique, dans le Sustainability District. Actuellement, l’Institut de recherche SEMP, en partenariat avec Global Solutions for Projet Management, peut passer à la phase production et de commercialisation de l’AISEG.

Les avantages de ce générateur électromagnétique intelligent

L’AISEG serait le premier système mondial capable de fournir un rendement de sortie supérieur à la puissance absorbée. Il s’agirait également de la première technologie de production d’énergie non rotative au monde. Elle se distingue par sa taille compacte et sa conception adaptable, ce qui rend possible son application dans tous les domaines. Elle serait d’ailleurs facile à brancher et à utiliser. Les constructeurs automobiles pourraient l’intégrer dans leurs nouveaux modèles de véhicule électrique alimenté à l’énergie propre.

Les fabricants d’appareils électroménagers pourraient adopter le modèle plug-and-play de ce générateur électromagnétique afin de décarboner leurs produits. Les aéronefs, les navires, les centrales électriques sur mesure et bien d’autres systèmes à grande échelle pourraient intégrer cette innovation. Selon Woohee Choi, PDG du groupe SEMP, ce générateur électromagnétique intelligent est le fruit d’un engagement en faveur de la décarbonation de notre planète. Il permettra de fournir efficacement de l’énergie sans émettre des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Une innovation brevetée dans plusieurs pays

Selon son concepteur, cette technologie innovante a obtenu plus de 70 brevets dans une soixantaine de pays. Lors de son fonctionnement, elle ne produit pas de chaleur, ni de dioxyde de carbone, ni d’autres gaz nocifs. Elle aurait une durée de vie quasi-permanente. D’après Zakeya Alameri, fondatrice et PDG de Global Solutions for Projet Management, l’AISEG répond à la demande croissante d’énergie zéro émission. Plus d’informations : Globalsolutions.co.ae. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .