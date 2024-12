L’isolation en laine de mouton présente de nombreux avantages mais aussi des inconvénients

Parmi mes amis se trouve un jeune agriculteur propriétaire de la Ferme d’Olin, en Seine-et-Marne. Lors d’une discussion avec Théo, le propriétaire, je lui ai demandé ce qu’il faisait de la laine de ses moutons. Et, cette laine, il n’en fait rien, elle est un déchet encombrant qu’il ne réutilise pas, et qu’il ne parvient pas encore à vendre, car la filière est restreinte. La laine de mouton est pourtant une matière très isolante, qui revient en force dans les constructions écologiques. Plus naturelle que la laine de mouton, c’est difficilement réalisable ! Si je devais isoler mon abri de jardin, je pense que je ferai appel à lui pour récupérer cette laine perdue. Mais, quels seraient les avantages et les inconvénients de la laine de mouton ? Et, pour quelles utilisations est-elle plutôt recommandée. Je fais, pour vous, le tour de la question.

La laine de mouton : un déchet valorisé en matériau isolant

Comme je vous l’ai dit, et j’en ai eu la preuve avec mon ami Théo, la laine de mouton s’avère être, pour lui, un déchet non revalorisé. Et, même dans le cas d’une revente auprès d’entreprise du textile, une grande partie de cette laine, jugée inutilisable pour les vêtements, est considérée comme un déchet. Plutôt que de la laisser pourrir ou finir incinérée, certaines entreprises ont décidé de la recycler en isolant thermique pour les maisons. Traitée et nettoyée (car oui, il ne suffit pas de prendre un mouton et de coller sa laine entre deux murs), cette fibre naturelle devient un matériau performant et durable. Comme tous les matériaux, la laine de mouton présente des avantages, mais également des inconvénients que je vous détaille juste après.

Les avantages indéniables de l’isolation en laine de mouton

Parlons d’abord des atouts de ce matériau. D’abord, la qualité de l’air intérieur. Contrairement à certains isolants synthétiques qui peuvent dégager des composés organiques volatils (COV), la laine de mouton est 100 % naturelle et non toxique. Pour les personnes sensibles ou les familles avec de jeunes enfants, c’est un avantage non négligeable. Sauf, bien entendu, en cas d’allergie à cette laine, qui est semblable à celle utilisée pour tricoter des pulls ou des écharpes. De plus, en termes d’isolation, la laine de mouton présente une forte résistance à l’humidité.

En effet, cette dernière peut absorber jusqu’à 35 % de son poids en eau sans perdre ses capacités isolantes. Elle est un formidable régulateur d’humidité. Côté performances thermiques, et je sais que ces valeurs vous intéressent, elle n’a rien à envier aux autres matériaux. Avec une valeur R oscillant autour de R-3,5 à R-4,0 par pouce, elle garde la chaleur en hiver et préserve la fraîcheur en été. Enfin, pour achever le tableau des avantages, elle dispose d’une excellente durabilité, et d’une résistance naturelle au feu, grâce à la lanoline présente dans les fibres. Passons maintenant aux inconvénients !

Les inconvénients qu’il ne faut pas négliger

Plusieurs inconvénients émanent de cette laine de mouton comme isolant, à commencer par le prix, bien plus élevé que la laine de verre, ou de roche. Ce prix élevé, deux à trois fois plus cher que les autres laines végétales, s’explique par le peu de disponibilité de cette laine de mouton. À l’avenir, le prix pourrait baisser si la laine de mouton venait à se « démocratiser ». Une autre point un peu délicat ? Les odeurs si la laine est mal traitée, ou si, comme moi, vous envisagez de poser de la laine de mouton brute, en provenance directe du producteur ! Votre abri de jardin, ou votre van pourrait produire des relents de campagne, vous donnant l’impression de vivre dans une étable ! Enfin, il y a le risque de compression au fil du temps.

La laine de mouton n’est pas aussi rigide que certains isolants synthétiques, et dans certaines configurations, elle peut perdre un peu de son efficacité thermique si elle est mal installée ou soumise à des pressions. Et, vous, seriez-vous prêt à investir dans une isolation en laine de mouton pour votre maison ? Ou bien avez-vous déjà testé ce matériau chez vous ? Partagez vos impressions, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez ! De plus, je vous remercie de nous signaler toute erreur dans le texte, en cliquant ici pour publier un commentaire .