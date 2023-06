LV Green invente un procédé pour collecter, stocker et recycler les eaux de pluie en milieu urbain

Il y a quelques années encore, les questions de sécheresse et de réchauffement climatique étaient occasionnelles et ne semblaient pas être d’une grande importance. À l’heure actuelle, ce n’est plus une question, mais un constat ! Le stress hydrique, les sécheresses, l’assèchement des nappes phréatiques sont des réalités avec lesquelles il nous faut composer ! Un constat qui incite aussi les inventeurs à imaginer des solutions de stockage, des systèmes de récupération ou de réutilisation des eaux de pluie. LV Green, inventé par le Groupe Sapiens, fait partie de ces innovations primordiales pour la planète. En effet, ils ont développé une solution de stockage de l’eau qui permet l’évapotranspiration des arbres. Ainsi, cette solution contribue à la création d’îlots de fraîcheur en milieu urbain. Découverte.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

L’inventeur de cette solution se nomme Patrick Cheval et il imagine cette alternative à la suite de la publication de la loi ALUR. Dans cette loi, il est demandé aux industriels de réguler les épisodes cévenols. Rappelons que ces épisodes sont des orages violents, avec de très fortes pluies qui touchent généralement la région des Cévennes. De cette loi lui vient l’idée d’imaginer une solution de stockage de l’eau, qui permet de la récupérer en très grande quantité, puis de la rejeter en milieu naturel. Une invention qui évite ainsi les crues et inondations qui ravagent ces régions françaises. Pour le concepteur de LV Green, les parkings perméables sont une réponse à cette problématique, mais en cas d’épisode cévenol, ils ne sont pas assez performants au regard de la quantité d’eau reçue.

LV Green, qu’est-ce que c’est exactement ?

LV Green est un produit breveté par le groupe Sapiens, qui permet de préserver la ressource en eau, quand celle-ci tombe violemment du ciel. L’idée étant de pouvoir la stocker à grande échelle, puis de pouvoir la restituer lorsque les périodes de sécheresse arrivent. Ce système s’installe en ville et va provoquer l’évapotranspiration des arbres. Les particules d’eau recueillies vont ensuite permettre de lutter contre les îlots de chaleur. En d’autres termes, les arbres deviennent des brumisateurs naturels !

Comment cela fonctionne-t-il ?

La cuve LV Green est alimentée par les eaux provenant des chéneaux et des eaux de ruissellement des voiries. De plus, on collecte également l’eau sous les espaces verts grâce à un système drainant appelé MP Remédia. Ce système utilise des tuyaux de drague pour capturer les eaux d’arrosage. Toute cette eau est acheminée vers un premier compartiment où elle est conservée et préservée jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire pour l’arrosage des arbres pendant les périodes de chaleur.

Ensuite, il y a une cloison appelée déversoir, qui permet à l’eau de passer par-dessus, lorsque le niveau devient trop élevé. L’eau tombe alors dans un second compartiment, mais celui-ci est ajouré sur la partie basse, favorisant ainsi une infiltration directe de l’eau dans le sol. Cette eau est ensuite restituée via le système de pompage traditionnel ou par des mèches de capillarité qui remontent jusqu’aux racines de l’arbre. L’idée étant que l’arbre se serve lui-même dans cet « oyat » géant ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site groupe-sapiens.