Mikael Cohen réinvente le lombricompostage avec un dispositif qui s’intègre directement dans les pots

Plus que quelques jours avant de voir l’année 2024 sonner à notre porte ! Cette nouvelle année nous apportera des changements dans notre vie quotidienne et notamment celui du tri de nos biodéchets. Comme nous le répétons souvent, l’idée reçue dit que le compostage va devenir obligatoire, or, ce n’est pas ce que prévoit la loi AGEC ! En réalité, il n’y aura aucune obligation pour les particuliers, ce sont les collectivités territoriales qui devront mettre en place une solution pour que les habitants puissent composter leurs biodéchets. Du côté du Pré-Saint-Gervais (93), un ingénieur en aéronautique, Mikael Cohen, a inventé une solution de lombricompostage géniale presque par hasard : l’AquaCompot. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Mikael Cohen, ingénieur dans l’aéronautique, vit au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Alors que la mairie met à disposition des lombricomposteurs, il décide d’en profiter. Cet homme, sensible à l’environnement, installe donc son lombricomposteur dans les « règles de l’art » et prend soins des petits vers de terre qui décomposent ses déchets. « Deux semaines plus tard, mon appartement était infesté de moucherons. Et il y avait une odeur horrible ! Plus personne ne voulait venir chez moi », raconte-t-il dans une interview accordée au Parisien. Fâché de cette déconvenue, il jette alors le contenu de son lombricomposteur au pied de son ficus ! Une semaine plus tard, plus de déchets, plus d’odeur et un ficus qui semble apprécier ces déchets ! Il se dit alors qu’il y a peut-être matière à réfléchir : l’AquaCompot venait de naître dans son esprit.

L’AquaCompot, qu’est-ce que c’est ?

Avant de lancer son entreprise, l’AmiTerre, en 2019, l’inventeur teste plusieurs prototypes. Son but étant de proposer une solution de lombricompostage pour les citadins, sans odeur et sans grand entretien. L’AquaCompot se présente comme une sorte de coupelle qui vient s’installer autour du tronc de la plante. Ce bac lombricomposteur est formé de deux parties, l’une accueille les biodéchets, l’autre, les vers lombricomposteurs. L’AquaCompot est muni de deux couvercles pour éviter justement les odeurs. Une fois ces étapes respectées, il suffit de laisser la magie opérer. Les vers de terre vont digérer vos biodéchets et les transformer en engrais qui sera directement redistribué à la plante dans son pot de fleurs.

Quels sont les autres avantages de l’AquaCompot ?

Outre le fait que le compost produit par les lombricomposteurs va nourrir votre plante, l’AquaCompot va également limiter l’arrosage. En effet, vos biodéchets, comme les épluchures de légume, contiennent de l’eau. Cette eau contenue dans le déchet va s’écouler naturellement dans la plante pendant que les vers lombrics travaillent à la tâche de leur digestion. Ainsi, l’inventeur assure que l’on peut s’absenter trois mois sans aucun besoin d’arrosage ! En termes de quantité de biodéchets traités, un AquaCompot permet de traiter un kilo de biodéchets en trois mois.

Si vous installez ce petit dispositif, vendu seulement à 24 € chez Truffaut, sur chacun de vos pots de fleurs, vous pouvez traiter tous vos biodéchets. Attention, l'AquaCompot ne convient pas aux cactus ni aux plantes succulentes qui auraient un apport en eau trop important. L'AquaCompot est fabriqué en France et est par ailleurs disponible dans les magasins BioCoop ainsi que sur le site Vers la Terre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lamiterre.com.