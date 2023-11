Tri des biodéchets : les lombricomposteurs de la Ferme du Moutta vont véritablement vous simplifier la vie

Le 1ᵉʳ janvier prochain, la loi AGEC (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) entrera en vigueur. Cette loi impose aux collectivités de proposer une solution aux administrés pour trier leurs biodéchets. Cependant, il se peut que toutes les communes ou agglomérations ne soient pas « aux normes » à la date indiquée. Les particuliers ne risquent rien, car, contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le compostage qui devient obligatoire, mais une solution à disposition pour pouvoir trier les biodéchets. Connaissez-vous le lombricompostage, une technique enfantine à mettre en place, qui permet de composter sur votre balcon ou sur le rebord d’une fenêtre avec l’aide de petits vers lombricomposteurs. La Ferme du Moutta, l’un des spécialistes du lombricompostage en France, mise tout sur les vers de terre, et voici pourquoi c’est une excellente idée !

La Ferme du Moutta, c’est qui ?

Depuis 2007, La Ferme de Moutta*, basée à Boueilh Boueilho Lasque (64), produit des lombrics, des lombricomposts et fabrique des lombricomposteurs individuels et collectifs innovants, les WORMbox®. Fort de son expertise, Paul Reveyron, le fondateur, avait auparavant œuvré dans le domaine de la dépollution et du traitement des déchets toxiques aux Antilles Françaises, ainsi que dans la potabilisation des eaux en République dominicaine. L’objectif de cette ferme lombricole est de lutter contre le réchauffement climatique, en proposant à tous des solutions pour réduire leurs biodéchets de manière naturelle. Aujourd’hui, la ferme produit plus de 200 t de lombricompost et des millions de lombrics chaque année. En choisissant la Ferme du Moutta, vous agissez donc pour la planète et privilégiez le savoir-faire d’une entreprise française.

Le lombricompostage, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le lombricompostage est un processus de compostage qui utilise des vers de terre, généralement de l’espèce Eisenia foetida, pour décomposer la matière organique en un compost riche en nutriments appelé lombricompost. C’est une méthode écologique et efficace pour traiter les déchets organiques à petite échelle, que ce soit à la maison, dans un appartement ou dans un jardin. Pour pratiquer le lombricompostage, il faut évidemment un lombricomposteur, un récupérateur de déchets spécialement conçu pour accueillir vos nouveaux animaux de compagnie : les vers lombrics. Il faudra ensuite l’alimenter avec de la matière brune pour commencer (feuilles mortes ou cartons déchiquetés) puis y ajouter tous vos biodéchets.

Ces derniers sont tous issus de la cuisine : épluchures de légumes, coquilles d’œufs, restes de viandes ou de poissons, marc de café, laitage, sachet de thé (sans agrafe), etc. Ils peuvent aussi être issus du jardin : feuilles mortes ou tonte, mais notre sujet traite plutôt des déchets de cuisine ou du lombricompostage sur un balcon, par exemple. D’ailleurs, si vous commandez un lombricomposteur La Ferme du Moutta, vous bénéficierez d’une petite « formation » en ligne au lombricompostage. Ne passez pas à côté de cette formation, elle est importante pour votre lombricomposteur et pour le bien-être de vos « nouveaux amis » ! Voir les conditions d’accès à cette formation sur le site La Ferme du Moutta.

Notre choix : le lombricomposteur Moutta / Worm Café

Le lombricomposteur Worm Café s’adaptera à chaque situation. Il est possible de l’installer dans différents environnements comme dans la cuisine, le cellier, la cave ou le garage et même au jardin, à condition de le protéger des fortes chaleurs. Il se dote de trois plateaux rectangulaires spécialement conçus pour le recyclage des déchets organiques d’un foyer accueillant jusqu’à six personnes. Le design en plastique noir 100 % recyclé confère au Worm Café une esthétique agréable qui peut parfaitement trouver sa place sur un balcon sans plomber votre décoration extérieure.

Chaque plateau de ce lombricomposteur a une capacité de 32 l, le positionnant comme l’un des plus grands lombricomposteurs individuels disponibles sur le marché. De plus, le dernier plateau est équipé d’un réceptacle rugueux favorisant la remontée des vers en direction des plateaux supérieurs. Ce lombricomposteur est livré avec tous les éléments nécessaires, y compris les vers, le tapis de chanvre (matelas d’humidification) et le bloc coco (substrat de démarrage). Et si ce modèle vendu à 119 € ne vous convient pas, vous pouvez retrouver tous les lombricomposteurs sur le site La Ferme du Moutta, sur Amazon, Cdiscount ou Nature et Découvertes.

