MyEko, le radiateur qui vous fait gagner de l’argent en vous chauffant

Alors que l’hiver commence à s’installer, et avec les récentes augmentations de l’électricité et du gaz, nous cherchons tous des solutions pour que nos factures n’explosent pas. Isolation renforcée, radiateurs économes, poêles à bois ou à granulés, tous les moyens sont envisagés pour réduire nos dépenses. Saviez-vous qu’il existait un radiateur qui vous rémunérait lorsque vous l’utilisez ? Son nom : MyEko, invention de l’entreprise Hestiia, un petit bijou de technologie qui, grâce à une fonctionnalité spécifique, vous verse de l’argent, chaque fois que vous enclenchez le thermostat. Mais, comment fonctionne-t-il ? Et, pourquoi un radiateur peut vous faire gagner de l’argent ? Décryptage.

MyEko qu’est-ce que c’est ?

En apparence, le radiateur MyEko ressemble à un radiateur classique au design épuré. Mais, en réalité, il fonctionne comme un mini data center. Concrètement, lorsque vous le mettez en fonctionnement, il génère de la puissance de calcul utilisée par les entreprises technologiques. Cette puissance est ensuite rémunérée à hauteur de 18 centimes par euro dépensé en chauffage. Une façon innovante de chauffer votre maison tout en contribuant à la décarbonation des entreprises.

Comment fonctionne-t-il ?

Le cœur du radiateur est un concentré de haute technologie. En effet, le radiateur MyEko s’équipe de cartes électroniques développées par Hestiia, qui transforment l’électricité en puissance de calcul. Toute l’énergie utilisée pour le calcul est ensuite dissipée sous forme de chaleur pour chauffer votre logement. Vous bénéficiez ainsi d’une source de chaleur innovante et êtes rémunéré pour contribuer à des projets technologiques variés. De plus, MyEko est doté d’une double technologie de chauffe, combinant une façade radiante pour une chaleur douce et immédiate, avec un corps de chauffe à inertie assurant une température constante. Connecté et évidemment piloté par une application, il autorise un contrôle d’une précision extrême à 0,1° C près.

Quelles économies pourriez-vous réaliser avec MyEko ?

Hestiia affirme que le radiateur MyEko, avec sa double technologie de chauffe, peut vous assurer une économie d’énergie de 40 % par rapport à un radiateur classique. Doté de capteurs dernière génération, à l’arrière, la consommation est optimisée au maximum, et à l’inverse, le gaspillage énergétique limité. Les économies se feront également grâce au pilotage à distance qui permet, par exemple, de choisir la température idéale dans chaque pièce. Et, par ailleurs de programmer, entre autres, le déclenchement du chauffage, une heure avant votre retour à domicile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hestiia.com.

Quelques caractéristiques techniques et le prix du MyEko

Le radiateur MyEko est disponible au prix de 990 € l’unité, un prix élevé, mais qui sera rapidement rentabilisé puisque chaque fois que vous dépenserez 1 € de chauffage, 18 centimes vous serons reversés. Voici les caractéristiques techniques du radiateur :

Dimensions : 890 mm x 720 mm x 111 mm

Poids : 38 kg

Puissance : 1000 W

Type de chauffe : double système chauffant

Fabrication française

Précision de réglage (en °C) : 0,1 °C

Matière principale : façade rayonnante en Corian®

Le radiateur MyEko est le premier radiateur à vous rémunérer lorsque vous allumez votre chauffage : une innovation française qui mérite d’être saluée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hestiia.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .