Nant de Drance, l’une des plus grandes centrales hydroélectriques d’Europe pour le stockage d’énergie

L’hydroélectricité est considérée comme la plus grande source d’énergie renouvelable au monde. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), elle représente actuellement près de 40 % de la capacité totale, devant le solaire (28 %) et l’éolien (27 %). Il s’agit donc d’une source d’énergie qui contribue de façon importante à la lutte contre le réchauffement climatique. Propre et durable, l’hydroélectricité est réputée pour sa flexibilité et sa disposition à pouvoir stabiliser les réseaux électriques en empêchant l’intermittence. À Finhaut, dans le canton du Valais, en Suisse, la centrale hydroélectrique de Nant de Drance possède une capacité de 900 MW. Zoom sur cette impressionnante station de pompage-turbinage qui est l’une des plus grandes au monde.

Stocker l’énergie électrique d’une autre façon

Le pompage-turbinage est une technique peu commune permettant de stocker l’énergie électrique. Apparu pour la première fois à la fin du 19ᵉ siècle, le concept consiste à mettre en œuvre une centrale hydroélectrique réversible. Grâce à leur taille souvent impressionnante, les centrales pompage-turbinage donnent la possibilité de stocker une très grande quantité d’électricité. Pour fonctionner, elles nécessitent l’utilisation de deux réservoirs d’eau, l’un situé au-dessus de l’autre. Grâce à une turbine/salle de pompage capable à la fois de produire de l’énergie à partir de l’eau stockée dans le réservoir supérieur et de pomper l’eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Il est possible de produire de l’énergie électrique en fonction de la quantité de l’eau disponible.

Un projet unique en son genre

La centrale hydroélectrique de Nant de Drance exploite le même concept. Sa construction a duré près de 14 ans, de 2008 à 2022. Les travaux ont été assurés par des ouvriers et des spécialistes venus de toute l’Europe. Considéré comme une étape importante vers un avenir énergétique durable et plus sûr, le projet a été financé par les Chemins de fer fédéraux suisses, Werke Basel, les Forces Motrices Valaisannes et Alpiq. D’ailleurs, la gestion de la centrale est assurée par ce dernier depuis sa mise en service en juillet 2022. Totalisant une puissance de 900 MW, celle-ci est unique en son genre grâce à sa construction dans un environnement alpin et souterrain. En effet, l’installation se trouve dans une caverne située à 600 mètres sous terre.

Plusieurs turbines électriques

La centrale, dont le coût s’élève à plus de 2 milliards d’euros, est située entre les lacs du Vieux-Émosson, en partie haute, et d’Émosson, en partie basse. Elle utilise six turbines de 150 MW chacune. La capacité du réservoir de stockage supérieure est de 227 millions de m3. Grâce à la qualité de sa construction, il s’agit de l’une des infrastructures hydroélectriques les plus fiables au monde.

Depuis son entrée en service, la centrale de Nant de Drance permet d’équilibrer le fonctionnement des réseaux électriques suisses et européens. C’est-à-dire de combler le vide entre l’offre et la demande lorsque la consommation électrique augmente, notamment durant les heures de pointe. À noter qu’il s’agit de la seconde centrale électrique la plus puissante de la Suisse derrière celle du Linthal, dont la puissance s’élève à 1000 MW. Plus d’infos : nant-de-drance.ch. Que pensez-vous de cet article ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .