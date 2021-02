Nous avons testé la poêle anti-adhésive en cuivre OLAV, un ustensile écologique d’une durée de vie presque infinie !

En matière de zéro déchet, nous vous avons souvent présenté des produits quotidiens qui vous permettent d’y accéder. Cependant, il existe encore un poste qui demande à être amélioré… Celui des accessoires de cuisson ! C’est peut-être d’OLAV, une entreprise allemande que nous viendrait la solution du zéro déchet dans la catégorie des poêles et casseroles !

En effet, cette start-up allemande vient de mettre au point, une série d’appareil de cuisson, recouverts d’un système spécial qui permet de conserver les poêles à vie ! Une innovation dans la cuisine, pièce où nous passons un temps certain ! Présentation.

On ne le sait pas forcément mais à cause des poêles et casseroles, ce sont environ 12500 tonnes de déchets métalliques qui ne sont pas recyclés chaque année… La plupart des revêtements actuels sont en teflon, un dérivé métallique qui se recycle difficilement.

Tillvon Buttlar et Christina Neworal ont fondé Olav en 2019 avec pour objectif de créer des accessoires de cuisines responsables. Sans pour autant en diminuer la qualité ni en augmenter le prix pour le consommateur.

Le cuivre comme principe central

L’innovation d’OLAV réside dans le revêtement des ustensiles. En effet, il est en « cœur de cuivre », c’est-à-dire qu’il est composé de 5 couches, qui rendent le cuivre facile à utiliser au quotidien. Le cuivre transmet la chaleur 20 fois plus vite que l’acier inoxydable et fonctionne sur tous types de plaques même l’induction. Il permet aussi la répartition uniforme de la chaleur et permet une précision de cuisson inégalable.

Le service de RE-recouvrement !

Mais l’originalité de ces poêles et casseroles vient probablement du fait que le revêtement peut se changer… A vie ! On ne jette plus la poêle lorsque le revêtement est abîmé, on l’envoie chez Olav, et ils la remettent à neuf ! Grâce à ce procédé unique, plus de 6000 tonnes de déchets métalliques pourront être évités chaque année !

Où acheter vos produits OLAV ?

Pour garantir le prix et l’authenticité de leurs produits, la société OLAV a pris le parti de ne vendre ses produits que sur son site ! Pas d’intermédiaire, une vente directe, du producteur au consommateur en quelques sortes ! Toutes les poêles et casseroles de la marque sont vendues avec un couvercle en verre pour une réduction de consommation d’énergie essentielle.

Ce que nous avons pensé de notre poêle OLAV !

Pour tester notre poêle, nous avons réalisé quelques tranches de pain perdu… Un aliment qui a besoin d’une cuisson vive et uniforme pour une jolie dorure !

Côté design, rien à dire, elle est vraiment sympa cette poêle et trouve sa place dans n’importe quelle batterie de cuisine.

Côté cuisson, nous avons été surpris par la vitesse de chauffe de la matière grasse nécessaire à la cuisson de notre pain perdu… Une minute à peine suffit pour obtenir la température souhaitée… Les tranches crépitent dès qu’elles entrent en contact avec la poêle et ce, quel que soit l’endroit où l’on pose le pain. Souvent les extrémités de la poêle sont moins chaudes que le centre. Ce n’est pas le cas avec cette poêle, elle est à la même température partout !

Un certain investissement mais… durable !

Notre poêle coûte à l’achat 155€, certes un budget conséquent pour ce genre d’accessoire. Mais il faut garder en tête que ces 155€ investis le seront sur une longue durée… Et si, un jour le revêtement ne nous donne plus satisfaction, pour 29€, nous pourrons le faire changer sans avoir à racheter une poêle ! Que des bons points pour cette jeune marque qui mérite de devenir une grande marque !

Une poêle au revêtement durable Respect de l'environnement Prix d'achat Cuisson parfaitement uniforme Une poêle au revêtement durable Exit les poêles et casseroles qui finissent à la poubelle, générant des tonnes de déchets... Avec ces ustensiles OLAV, vous gardez vos poêles et ne changer que le revêtement ! User Rating: Be the first one !