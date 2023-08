Paxo : un jeune prodige de 15 ans invente un téléphone mobile (open source) à assembler soi-même

Vous venez lamentablement d’exploser votre Smartphone en le laissant tomber et vous n’avez pas franchement les moyens de mettre des centaines d’euros dans l’achat d’un nouvel appareil ? Et si vous fabriquiez votre propre téléphone pour moins de 30 € ? Certes, il ne recevra pas vos mails et vous ne pourrez pas jouer à vos jeux préférés, mais il pourra au moins vous permettre de rester en contact ! Un téléphone à moins de 30 € ? C’est l’invention de Gabriel Rochet, âgé de 15 ans et passionné d’électronique et de programmation. Ce jeune inventeur, qui a plus d’un tour dans son sac, livre même son téléphone mobile, baptisé Paxo, en Open Source. Découvrez ce jeune inventeur au talent fou, qui pourrait vous surprendre. C’est parti !

Le téléphone mobile Paxo de Gabriel, qu’est-ce que c’est ?

La « Paxo Phone » est un petit exploit réalisé par un adolescent de 15 ans. Son invention est un téléphone mobile open source dont les plans, le code des logiciels et les modèles d’impression 3D ont été publiés afin de pouvoir construire le sien. Le Paxo Phone n’est pas un Smartphone perfectionné avec toutes les fonctionnalités modernes. Il ne propose pas de caméra ni de processeur ultra-rapide. Cependant, cette simplicité est mise en avant comme un avantage, car le téléphone libère l’utilisateur de la dépendance aux géants du Web. Son système d’exploitation, le paxos_8, se limite aux fonctions essentielles telles que les appels, les messages, les contacts, la calculatrice, l’horloge avec alarmes et chronomètre, la calculatrice et le GPS.

Et techniquement, cela donne quoi le Paxo Phone ?

Le Paxo Phone est constitué d’un microcontrôleur ESP32 à deux cœurs cadencés à 240 MHz et il utilise un module SIM800L pour se connecter au réseau 2G. Notons qu’à partir de 2025, les réseaux 2G et 3G seront arrêtés par les opérateurs. Néanmoins, il faut saluer le génie de ce gamin de 15 ans ! Ce téléphone mobile à moins de 30 € dispose tout de même d’un écran tactile avec une résolution de 320 × 480 pixels. Les données seront stockées dans une carte micro SD. Et pour le fabriquer, vous aurez besoin des plans évidemment, d’un fer à souder, d’un four et d’un pistolet à air chaud. Cependant, il faudra tout de même aimer les plans et branchements électroniques, car pour les novices comme nous, cela semble parfaitement incompréhensible. 🙂

Quel avenir pour ce jeune inventeur ?

Pour faciliter la construction de son invention, le jeune Gabriel prévoit de publier une vidéo détaillée du montage du Paxo Phone sur YouTube. En plus du Paxo Phone, le jeune ingénieur en herbe a prévu de partager d’autres projets de bricolage : une lampe Peltier, un testeur de piles, une enceinte, un moteur électrique, un multi-détecteur d’environnement et un transmetteur de musique optique. Si vous ne savez que faire de votre temps et que vous passez vos vacances sous la pluie, amusez-vous à fabriquer ce drôle de téléphone.

Une idée d’activités pour les enfants, qui pourraient être bien surpris de voir qu’ils peuvent fabriquer un vrai téléphone. Toujours est-il que Gabriel est, une nouvelle fois, la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études pour être un inventeur de génie ! En savoir plus et suivre les aventures de Gabriel ? Rendez-vous sur le site Paxo.fr.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de l’invention de ce jeune prodige ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !