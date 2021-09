Une jeune femme atteinte d’un cancer du sein explique que son invention lui a probablement sauvé la vie !

Lorsque l’on découvre que l’on est porteur d’une maladie comme un cancer du sein, il faut parfois un moral d’acier pour parvenir à le vaincre. Selon un article de Santé Magazine, garder le moral permet de mettre toutes les chances de guérir de son côté. De nombreuses études scientifiques expliquent que le bon moral joue un rôle essentiel dans les perspectives de guérison.

Et il est fort probable que Laticia Scott-Suesberry ait vite compris le message… Cette femme, porteuse d’un cancer du sein, est à l’origine d’une invention beauté, qui semble-t-il lui a sauvé la vie… Ou lui à au moins permis de la conserver en gardant le moral… Présentation.

L’histoire personnelle de Laticia

Laticia Scott-Suesberry est spécialiste certifiée de la perte de cheveux non chirurgicale. Touchée par un cancer du sein, elle célèbre cette année, les deux années de sa guérison. Lors de la Semaine nationale de la beauté et du barbier, cette cosmétologue lance son innovation coiffure ; un système de tressage tout-en-un baptisé Pink Peachez.

Cette femme, PDG de l’entreprise LL Phat Do’s, un centre de beauté et de restauration capillaire est au service de ses clients depuis plus de 30 ans. En mai 2017, elle apprend qu’elle est touchée par un cancer du sein…

Après un traitement agressif qui la fatigue, elle décide pourtant de poursuivre son rêve et de ne rien lâcher ! Deux ans plus tard, elle lance son produit avec le sentiment que continuer à s’investir dans son projet lui a sauvé la vie. Elle explique que sa chimiothérapie suivie pendant la pandémie était plus déprimante que réjouissante…

L’invention de Laticia

Elle lance Pink Peachez Hair Products, un site internet « tout rose », sa couleur préférée, qui propose des produits de beauté et de coiffure qui permettent aux femmes touchées de garder leur féminité. On sait que lors d’une chimiothérapie, les cheveux tombent. Et que les cheveux sont parfois le symbole de la féminité…

Laticia propose donc des postiches et des systèmes de tressage qui facilitent la vie des utilisatrices. A première vue, les produits se destinent plutôt à des femmes métisses. Elle a pour objectif de créer des outils simples pour améliorer le style de vie et l’environnement de travail de chaque femme. Son système de tressage permet aux stylistes de gagner du temps et donc de satisfaire plus de clientes. Au-delà de l’aspect commercial du produit, Laticia insiste sur le fait que créer l’a aidé à rester en vie !

Les chiffres du cancer du sein en France

Selon la Fondation pour la Recherche Médicale, le cancer du sein est l’un des plus fréquents chez la femme, en France. En 2017, environ 60000 cas étaient diagnostiqués. Cette maladie cause encore 12 000 décès chaque année. Le taux de mortalité diminue cependant peu à peu et s’explique par les campagnes de dépistage mis en place. Le cancer du sein peut également toucher les hommes, cela représente environ 500 cas chaque année. Il est en revanche, le moins fréquent des cancers chez les hommes !

Le dépistage est essentiel pour diagnostiquer au plus tôt un cancer du sein. Mesdames, palpez vos seins, écoutez votre corps, à la moindre grosseur ou douleur, faites pratiquer une mammographie… Un examen peu agréable mais qui peut potentiellement vous sauver la vie… A l’approche d’Octobre Rose, et en toutes circonstances, il est bon de rappeler combien le dépistage est primordial dans la détection du cancer du sein.